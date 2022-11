Mundial Argentina pode se classificar às oitavas de final da Copa até com empate; veja as contas

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Se perder para a Polônia na última rodada, a Argentina estará eliminada.(Foto: Reprodução/Twitter)

A vitória de 2 a 0 sobre o México, nesse sábado (26), fez a Argentina renascer na Copa do Mundo do Catar e pular para a segunda colocação do Grupo C. Agora até um empate na próxima rodada pode bastar para a equipe de Lionel Messi avançar às oitavas de final do Mundial.

A Polônia, com a vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita mais cedo nesse sábado, foi a 4 pontos, com dois gols de saldo. É a líder, um ponto à frente da Argentina. A seleção saudita ficou com 3 pontos e saldo negativo de um, atrás dos sul-americanos no saldo de gols.

A Argentina estará classificada se:

— Vencer a Polônia por qualquer placar.

— Empatar com a Polônia e contar, em Arábia Saudita x México, com um empate ou com uma vitória mexicana por no máximo dois gols de diferença.

— Se perder para a Polônia, a Argentina estará eliminada.

A Polônia estará classificada se:

— Vencer ou empatar o jogo contra a Argentina.

— Perder para a Argentina e contar com um empate em Arábia Saudita x México.

— Perder para a Argentina, e o México, mesmo vencendo a Arábia Saudita, não ultrapassá-la no saldo (diferença de quatro gols) e nos gols pró (dois a mais para os poloneses).

A Arábia Saudita estará classificada se:

— Vencer o México.

— Empatar com o México e contar com uma vitória da Polônia sobre a Argentina.

— Empatar com o México e contar com uma vitória da Argentina sobre a Polônia que tire a diferença de saldo para os poloneses (três gols a favor da seleção europeia).

O México estará classificado se:

— Vencer a Arábia Saudita e contar com uma vitória da Polônia sobre a Argentina.

— Vencer a Arábia Saudita por quatro gols de diferença e contar com um empate entre Polônia e Argentina.

— Vencer a Arábia Saudita, contar com uma vitória da Argentina sobre a Polônia e tirar quatro gols de saldo sobre os poloneses, além de ultrapassar em gols pró.

