Mundial Messi iguala marcas de Maradona: 21 jogos e oito gols em Copas do Mundo pela Argentina

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Messi é o único sul-americano a disputar cinco Copas do Mundo e primeiro argentino a anotar gols em quatro edições diferentes de Mundial. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lionel Messi igualou nesse sábado (26), em jogo da Argentina contra o México, duas marcas de Diego Maradona. Assim que entrou em campo no estádio Lusail, o craque chegou a 21 jogos em Copas do Mundo, mesmo número do ídolo, e oito gols, com o que abriu o placar diante dos mexicanos. Os dois são os argentinos com mais partidas em Mundiais. Nos gols, ele ainda precisa ultrapassar o ex-centroavante Gabriel Batistuta, com dez.

Na última terça-feira (22), ao jogar contra a Arábia Saudita, Messi já havia se tornado o argentino com mais participações em Copas do Mundo: cinco (2006, 2010, 2014, 2014, 2018 e 2022).

O camisa 10 superou Diego Maradona (1982, 1986, 1990 e 1994) e Javier Mascherano (2006, 2010, 2014 e 2018), que dividiam o recorde com o atacante. Ele agora soma 21 partidas em Mundiais.

Em gols, são oito: dois nesta edição, um em 2018, quatro em 2014 e um em 2010.

Também presentes nesta Copa do Catar, os mexicanos Guillermo Ochoa e Andrés Guardado e o português Cristiano Ronaldo têm cinco Mundiais – é o máximo já atingido por algum jogador. Assim, se juntarão aos mexicanos Antonio Carbajal (1950-1966) e Rafael Márquez (2002-18), ao alemão Lothar Matthäus (1982-98) e ao italiano Gianluigi Buffon (1998-2014).

Messi é o único sul-americano a disputar cinco Copas do Mundo e primeiro argentino a anotar gols em quatro edições diferentes de Mundial. O camisa 10 abriu o placar contra a Arábia Saudita. Aos 35 anos, Messi busca o primeiro troféu de Mundial da carreira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial