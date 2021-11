Brasil Outback volta a realizar sonhos de crianças com a Make-A-Wish®️ Brasil no Bloomin’ Day

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Restaurante doará todo o valor líquido da venda da cebola gigante e dourada Bloomin’ Onion para transformar sonhos em realidade. Foto: Divulgação Restaurante doará todo o valor líquido da venda da cebola gigante e dourada Bloomin’ Onion para transformar sonhos em realidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Era uma vez a cebola que realiza sonhos. No dia 17 de novembro, o Outback Steakhouse realizará o seu 15º Bloomin’ Day, campanha que reverte todo o valor líquido da venda da cebola gigante Bloomin’ Onion nos restaurantes ou das Bloom Petals no delivery para uma instituição beneficente. Este ano, assim como nas últimas três campanhas, a renda será destinada à Make-A-Wish®️ Brasil, entidade que proporciona a realização de sonhos de crianças com doenças graves. E a ação já vem rendendo bons frutos: 118 sonhos já foram realizados com as doações dos anos anteriores, segundo a própria entidade. E a meta é superar a marca de 180 ainda esse ano.

Além de aproveitar a cebola gigante e dourada nos restaurantes ou as pétalas pelo delivery via iFood no dia 17 para ajudar, quem quiser adiantar a doação poderá comprar um vale-presente do Bloomin’ Day de R$ 50 ou mais, e o valor líquido de uma Bloomin’ Onion será automaticamente revertido pra tornar sonhos em realidade. É só acessar www.outback.com.br/giftcard.

“A Make-A-Wish®️ Brasil faz um trabalho fundamental na vida de crianças e famílias durante uma fase delicada. Nosso objetivo é motivar nossos clientes e nossas pessoas a participarem dessa campanha que reforça o nosso caráter de hospitalidade e nossa missão de cuidar de pessoas”, afirma Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback no Brasil. “Como marca, trabalhamos todos os dias para contribuir com a sociedade na construção de um mundo melhor”, completa.

Segundo Salim Tannus, fundador e diretor executivo da Make-A-Wish Brasil®️, a parceria com o Outback para a realização do Bloomin’ Day, que já é um sucesso desde 2017, intensifica as ações de final de ano para a captação de recursos. “Assim, as pessoas que comprarem a Bloomin’ Onion ou a Bloom Petals também apoiarão a realização de sonhos, iluminando a esperança e proporcionando às nossas crianças uma fonte de alegria para continuarem lutando por dias melhores” finaliza.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 121 restaurantes no Brasil e está presente em 49 cidades, 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio , em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill.

Sobre a Make-A-Wish® Brasil

A Make-A-Wish® Brasil é uma das 39 afiliadas da Make-A-Wish® International, uma das instituições de apoio à criança mais conhecidas e respeitadas no mundo, com presença em mais de 50 países em 5 continentes. Já foram realizados mais de 500.000 sonhos desde a fundação em 1980, mobilizando mais de 40.000 voluntários e atingindo mais de 350.000 pessoas no mundo. Fundada em 2008, a Make-A-Wish® Brasil já realizou mais de 3.000 sonhos de crianças portadoras de doenças graves em todo o país. Juntos com equipes médicas, voluntários, doadores e patrocinadores, criamos sonhos que transformam a vida de crianças com doenças graves, dando-lhes esperança, força e alegria”.

Dados Make-A-Wish®️ Brasil

A Make A Wish®️ Brasil tem como missão a realização de sonhos de crianças com doenças que colocam em risco as suas vidas, enriquecendo a experiência humana. Uma pesquisa realizada pela entidade comprova que:

• 89% dos pais observaram um aumento na força emocional da criança, que pôde ajudá‐la na melhoraria do quadro médico;

• 81% dos pais observaram um aumento na vontade da criança continuar com o tratamento contra a doença;

• 97% dos pais afirmam que houve um aumento da união familiar;

• 84% dos pais observam uma redução no nível de ansiedade e temor dos filhos;

• 92% dos voluntários se sentiram mais motivados a doar e ajudar outras famílias;

• 91% dos voluntários e 94% dos pais expressaram um profundo comprometimento com a filantropia e o voluntariado.

