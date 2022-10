Porto Alegre Outubro Rosa: Cootravipa promove ação de prevenção com foco na saúde da mulher

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

De acordo com o Inca, o câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Foto: Divulgação Instituto disponibilizou mamografias sem custos para as seguradas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A saúde da mulher será destaque na ação que a Cootravipa desenvolverá junto às associadas, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e a UniRitter. O evento acontece neste sábado (22), às 13h, na seção norte da cooperativa (R. Fioravante Schiavi, 790 – Bairro Sarandi).

Na oportunidade, serão realizados exames preventivos, oficinas e palestras com orientações referentes ao autoexame de mama, infecções sexualmente transmissíveis, entre outros temas relativos à saúde feminina.

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, sendo que as maiores taxas de incidência estão nas regiões Sul e Sudeste do país. Por isso, o conhecimento de sintomas, fatores de risco e mudanças de hábitos deve ser amplamente divulgado para prevenir essa e outras doenças.

A Cootravipa conta com mais de 700 mulheres em seu corpo associativo e prioriza a conscientização de todas para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado de doenças. “Aproveitamos o Outubro Rosa para reafirmar nosso cuidado com a saúde integral das nossas sócias, que é uma de nossas prioridades, visando garantir a qualidade de vida e o bem-estar das associadas”, pontua a presidente da Cootravipa, Imanjara Marques de Paula.

