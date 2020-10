Saúde Outubro Rosa: marcas criam iniciativas de combate ao câncer de mama

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Marcas de beleza se posicionam nessa causa tão importante. (Foto: Reprodução)

O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro que promove a consicentização e prevenção do câncer de mama. A mobilização também tem como objetivo disseminar dados preventivos e ressaltar a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e suporte emocional para garantir um tratamento de mais qualidade.

Durante o mês, instituições de diversos setores abordam o tema e a campanha para encorajar mulheres a realizarem os exames. A seguir, confira um time de marcas de beleza e moda que se mobilizaram:

Biossance e Intimissimi

As marcas se unem novamente e, durante o mês de outubro, reverterão 10% das vendas da linha e do Kit ROSA para a ONG Américas Amigas, que luta contra a mortalidade causada pelo câncer de mama no Brasil. Segundo as marcas, a meta é arrecadar 130% mais do que no ano passado, no qual juntas ajudaram mais de 1200 mulheres com exames preventivos.

Foreo

A marca sueca de beauty gadgets firmou uma parceria com a FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, para atrair a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama. Como parceria, de 13 a 20 de outubro, parte das vendas de produtos rosa das linhas LUNA e IRIS, no e-commerce Foreo, será revertida para a Instituição, que tem o papel fundamental de ampliar o acesso ágil e adequado ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama no Brasil.

Lu Make Up

A Lu Make Up, em outubro, abre o Instituto Living Sculpture, e dá continuação ao projeto Reconstrua Sua Historia – que doou procedimentos de micropigmentação e reconstrução de aréola. O projeto é focado em doações de procedimentos de dermopigmentação para reconstrução de mamas, lábios leporinos e reparação de cicatrizes. Além disso, também serão feitas doações de adesivos autocolantes para pessoas em tratamentos oncológicos que ainda não podem passar por procedimentos de dermomicropigmentação.

C.Kamura

Para quem pretende doar os fios no C.Kamura, em São Paulo, no mês de outubro, vale optar pelos combos com preços especiais (entre R$ 370 e R$ 450) que incluem corte, hidratação, escova e manicure. Todas as doações, que devem ser de, no mínimo, 20 cm de cabelo, serão direcionadas para ajudar as instituições Américas Amigas e Solidariedade em Fios.

J.Lom Beauty

A J.Lom Beauty, marca nacional do maquiador João Lom, terá parte dos lucros de seus novos batons revertidos à Fundação Laço Rosa, uma das maiores ONGs do Brasil que luta diariamente para mudar a realidade do câncer de mama no país. Além disso, em parceria com a Laço Rosa, a marca criou a campanha de divulgação com três modelos que já finalizaram ou estão fazendo o tratamento contra a doença. Os produtos custam R$39,90 cada e estarão disponíveis no site www.jlom.com.br em três tons de rosa: rosa pink (Liza), rosa médio (Rebeca) e rosa quartzo (Iolanda). A estimativa é que a marca doe R$15 mil à fundação.

Salão Marcos Proença

Neste Outubro Rosa, Marcos Proença convida suas amigas e clientes a fazerem doações em dinheiro ao Instituto Protea, que busca proporcionar tratamento rápido e de qualidade do câncer de mama para mulheres de baixa renda, e também de brinquedos para a Associação Tucca, que cuida de crianças e adolescentes com câncer. As colaborações deverão ser feitas pelo link de seu perfil ou por QR Codes espalhados pelas unidades de seu salão.

Instituto Embelleza

O Instituto Embelleze promoverá um consultório itinerante que passará por 8 cidades do estado de São Paulo, em frente as escolas do Instituto, fazendo campanha de prevenção e realizando exames gratuitos para alunas e colaboradoras, além de todas as mulheres que passarem no local.

Gazin Semijoias

A Gazin Semijoias, desenvolveu para este mês ações especiais que informam e ajudam as milhares de mulheres que circulam nas redes sociais, e-commerce e showrooms da marca que está espalhada por todo o país. Ao longo de todo o mês, um encarte explicando a importância da prevenção da doença e ensinando passo a passo de como realizar o auto exame, será colocado nas caixas de envios e sacolas de compras. Além disso, as lojas físicas irão oferecer aos clientes um lenço rosa que será distribuído para disseminar o assunto.

