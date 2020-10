Bem-Estar Tipos de demaquilante: descubra qual é o melhor para a sua pele

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Existem vários produtos diferentes para tirar a maquiagem. (Foto: Reprodução)

Remover a make antes de dormir é um dos principais mandamentos de beleza, certo? Nessa hora, é fundamental escolher o demaquilante correto, que se adeque ao seu tipo de pele e aos cosméticos que você utilizou na produção.

As opções encontradas no mercado, atualmente, são quase infinitas… E possuem as mais diversas texturas, tecnologias e preços. Para não errar no momento de comprar o demaquilante ideal para você, listamos os prós e contras das alternativas disponíveis.

Vale lembrar que dormir de maquiagem pode causar uma série de danos à pele, como cravos, espinhas, alergias e até envelhecimento precoce. Confira os principais tipos de demaquilante e escolha o seu!

Cleansing oil

Esse produto é o verdadeiro queridinho das blogueiras e influenciadoras de beleza. Ganhou popularidade e virou febre graças às asiáticas, que são especialistas em cuidados faciais, conquistando a adesão de diversas marcas, inclusive nacionais.

Apesar da textura oleosa, o cleansing oil (“óleo de limpeza”, em tradução livre) é indicado para todos os tipos de pele – inclusive as acneicas! Isso porque, ao entrar em contato com a água, ele se transforma em um líquido leitoso e nada gorduroso. Para usar, basta aplicar o demaquilante em todo o rosto, massagear suavemente e depois enxaguar.

Prós: é ótimo para remover até as maquiagens mais pesadas e impurezas, sem agredir ou alterar o pH da pele.

Contras: pouco acessível apesar de render bem e, se utilizado em excesso, pode acumular na pele e favorecer o aparecimento de acne.

Lenços demaquilantes

Sabe quando você chega em casa depois daquela festa icônica e tudo que quer fazer é se jogar na cama? Os lenços demaquilantes são a opção ideal para te salvar nesses momentos, pois simplificam o skincare e já vêm prontos para uso. Também são ótimos para carregar na bolsa ou em viagens.

Prós: praticidade, facilidade e bom custo-benefício.

Contras: são leves, por isso não atuam tão bem na remoção de maquiagens pesadas ou resistentes à água. E não devem ser usados diariamente, pois promovem o atrito com a pele, podendo causar irritações à longo prazo.

Demaquilante bifásico

Como o próprio nome já diz, possui duas fases em sua composição, uma de água e outra de óleo. Com isso, ajuda a remover aquela make forte com facilidade, especialmente na região dos olhos e lábios. É mais indicado para peles normais e secas. No caso das oleosas, a recomendação é lavar bem o rosto com seu sabonete após o uso, para evitar deixar resíduos do óleo.

Prós: ideal para quem aposta em produtos de longa duração ou à prova d’água. Não gera atrito entre o algodão e o rosto, sendo uma opção melhor para peles sensíveis.

Contras: se não for removido corretamente, pode deixar resíduos e aumentar a oleosidade da cútis.

Creme demaquilante

Geralmente aplicado com um algodão, contém agentes hidratantes e, dependendo do produto, calmantes em sua composição. É o mais indicado para quem tem pele seca ou normal, pois, além de demaquilante, atua na hidratação facial.

Prós: tem dupla função, demaquilar e hidratar a pele.

Contras: aplicação pouco prática e aumento da oleosidade.

Água micelar

Utiliza a tecnologia de micelas para remover impurezas profundas e a maquiagem sem agredir ou irritar a pele. De maneira geral, não possui álcool ou agentes nocivos como parabenos em sua fórmula. É uma boa opção de demaquilante para as peles mais sensíveis, com rosáceas ou alergias.

Prós: não irrita a pele. Capaz de limpar, tonificar e hidratar em um único passo.

Contras: apesar de remover a sujeira, ela não é considerada um demaquilante por alguns dermatologistas, por não possuir uma fase oleosa na fórmula.

Toalha demaquilante

Assim como os lenços demaquilantes, a toalha tem a praticidade como principal atributo. É formada por fibras de poliéster extremamente finas, que “agarram” as sujeiras do rosto quando são umedecidas com água. Pode ser usada em todos os tipos de pele, mas exige o uso de um hidratante após a remoção da make, já que pode deixar a pele mais ressecada.

Prós: praticidade, rapidez na aplicação e custo-benefício justo. Reutilizável e ecológica, produz menos lixo e contribui com a preservação do meio ambiente.

Contras: gera atrito, podendo irritar peles sensíveis, e não é muito eficiente na remoção de maquiagens pesadas.

