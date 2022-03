Rio Grande do Sul Ouvidoria da Mulher no Judiciário Gaúcho é instalada

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

A desembargadora Iris Helena enfatizou que a Ouvidoria receberá sugestões para o aprimoramento da Política de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira enfatizou que a Ouvidoria receberá sugestões para o aprimoramento da Política de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

As mulheres já podem contar com mais um canal ativo em defesa dos direitos femininos e no combate à violência doméstica. Trata-se da Ouvidoria da Mulher no Judiciário Gaúcho, cuja instalação oficial ocorreu na tarde de quarta-feira (16), em cerimônia ocorrida no Palácio da Justiça, em Porto Alegre.

O evento foi alusivo às comemorações do Dia Nacional do Ouvidor. A presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, enfatizou que a Ouvidoria receberá sugestões para o aprimoramento da Política de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher exercida pelo Poder Judiciário, além de informar às mulheres vítimas de violência os direitos a elas conferidos pela lei.

“Nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Ouvidoria do TJ-RS, que é um importante elo entre o Judiciário e a sociedade nesta data tão importante na qual comemoramos o Dia do Ouvidor”, disse ela, acrescentando que a “Ouvidoria da Mulher será mais uma conquista expressiva da Justiça do Rio Grande do Sul, lutando pelo direitos das mulheres que necessitam do apoio do Poder Judiciário”.

Durante o evento, a desembargadora Iris empossou a juíza Jane Maria Köhler Vidal como Ouvidora da Mulher para um mandato de dois anos. Jane destacou que “a importância da Ouvidoria não é apenas ser mais um canal de comunicação para as mulheres necessitadas de orientação, mas também significa uma transformação institucional e uma aproximação do Judiciário Gaúcho com os integrantes da comunidade”.

Já a Ouvidora Nacional da Mulher no Conselho Nacional de Justiça, desembargadora federal Tânia Regina Silva Reckziegel, disse que “o TJ do Rio Grande do Sul dá um passo importante no auxílio ao combate à violência contra a mulher com a criação da Ouvidoria da Mulher, formando um espaço fundamental para esse assunto tão expressivo na sociedade”.

