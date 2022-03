Acontece Doações para o Trote Solidário 2022/1 já começaram

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estão previstos postos nas cidades de Lajeado, Ijuí, Caxias do Sul e Uruguaiana, sempre das 9h às 18h Foto: Simers/Divulgação (Foto: Simers/Divulgação) Foto: Simers/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Trote Solidário 2022/1, realizado pelo Núcleo Acadêmico do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) – NAS -, já está arrecadando doações. Desde segunda-feira (14), é possível fazê-las pelo site: trotesolidario.com.br. Já no próximo sábado (19), os estudantes estarão na forma presencial em vários pontos do Estado. Estão previstos postos nas cidades de Lajeado, Ijuí, Caxias do Sul e Uruguaiana, sempre das 9h às 18h.

O presidente do NAS, Gustavo Wild Pizutti, projeta maior visibilidade do Trote Solidário neste ano. Ele explica que a ação de solidariedade funcionará no formato híbrido, em meio virtual e presencial. A projeção foi construída ao longo dos primeiros três meses deste ano, período no qual a diretoria do NAS organiza toda a logística e execução do Trote Solidário.

Para esta primeira edição de 2022, estão previstas reuniões e atividades em parceria com todas as 20 universidades de medicina do Estado. O Trote solidário chega a sua 21ª edição fortalecendo as parcerias com Banco de Alimentos, Banco de Livros, Fleming e Instituto do Câncer Infantil.

O diretor de Políticas Estratégicas do Simers, Vinicius de Souza, está otimista em relação aos resultados. Ele projeta o envolvimento de mais de dois mil acadêmicos de medicina no projeto, superando as edições anteriores. Participam deste Trote Solidário 19 universidades gaúchas.

Posto de arrecadação neste sábado, 19:

LAJEADO:

IMEC_Rua Júlio de Castilhos, 1157 – Centro

IMEC_Avenida Senador Alberto Pasqualini, 1760 – São Cristóvão

STR_Rua Bento Gonçalves, 639 – Centro

Rede Super_BT 386

IJUÍ:

Nacional_Rua Ernesto Alves, 30 – Centro

Cotripal_Rua Sergipe, 310 – Centro

Kuchak Atacado_Rua Irmãos Gressler, 55 – Centro

CAXIAS DO SUL:

Andreazza Lourdes_Rua Vereador Mario Pezzi, 770

Andreazza Kaiser_Avenida Bom Pastor, 573

Andreazza Feijó Júnior_Rua Feijó Júnior, 526

Andreazza Santa Catarina_Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2309 – Santa Catarina

Multi Condor São Leopoldo_Avenida São Leopoldo, 1485

URUGUAIANA:

BIG Duque de Caxias_Rua Duque de Caxias, 3447 – São Miguel

Baklizi_Rua General Canabarro, 2903 – Centro

Baklizi_Rua Sete de Setembro, 1074 – Centro

Rispoli_Rua Benjamin Constant, 2782 – São João

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece