Porto Alegre População desabafa sobre problemas com a falta de luz desde o temporal

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Mensagens ao whatsapp da emissora expressaram sentimentos como desespero e revolta. (Foto: EBC)

Porto Alegre entra neste domingo (21) em seu quinto dia de transtornos causados pelo temporal da última terça (16). O principal problema tem sido a falta de luz, que em alguns casos é acompanhada por desabastecimento de água e sinais de telefonia ou internet, problemas mencionados em dezenas de mensagens indignadas de ouvintes da Rádio Pampa ao whatsapp da emissora – (51) 99841-5071.

Somente nesse sábado foram mais de 100 contatos. Nos recados, sentimentos como o desespero em não poder contar com serviços essenciais e, principalmente, a indignação com a demora no restabelecimento da normalidade.

Não faltaram relatos sobre prejuízos e informações desencontradas por parte da concessionária CEEE Equatorial, que atende a capital gaúcha. Também atuando no setor, a RGE Sul foi alvo de questionamentos por habitantes de outras cidades gaúchas

Mais de 40 mil clientes residenciais e empresariais da empresa permaneciam sem energia por volta das 18h, de acordo com informações oficiais. Em diversos bairros, moradores voltaram a bloquear vias públicas, ateando fogo a arbustos e materiais diversos.

Algumas mensagens

– “Hoje as carpas que mantenho há cinco anos amanheceram mortas por falta de oxigênio fornecido pelo filtro, que depende de energia” (Rogério, bairro Glória);

– “Ainda estamos sem luz. Foi muita comida fora.” (Edinara, Cohab Cavalhada);

– “Por que o Exército não está na rua, ajudando?” (Rudinei, local não informado);

– “Na minha rua caiu uma árvore que continua ali desde terça. Cadê a prefeitura?” (Beatriz, São Geraldo);

– “Estamos exaustos e nada da alguém aparecer aqui. Para a CEEE, consta luz restabelecida.” (Tiago, Guarujá);

– “Tenho insulina em casa e não posso conservar, porque nem gelo encontro para comprar.” (Simone, bairro Costa e Silva);

– “Desde terça-feira, estamos sem luz e água em um residencial de idosos, inclusive com risco de quedas ao subir e descer escadas. Crítico!” (ouvinte em anonimato, Teresópolis);

– “A Equatorial disse que viria dar uma olhada e não apareceu. Segundo a própria empresa, a luz já era para ter sido normalizada na tarde de sexta.” (Lucas, Santa Tereza).

– “Mais da metade do bairro estavam sem luz e vizinhos ligaram para o telefone 0800 da CEEE, que informa que nossa região está com a energia restabelecida. Fizemos até um vídeo com moradores para mostrar que a falta de energia continua.” (Elza, Guarujá)

– “É uma vergonha esse tratamento à população.” (Symone, Auxiliadora).

(Marcello Campos)

