A campanha de vacinação contra covid-19 da Alemanha foi ofuscada por um incidente no Norte do país: oito funcionários de uma casa de repouso receberam uma overdose.

Autoridades distritais da Pomerânia Ocidental-Rúgia disseram que os profissionais, todos da cidade de Stralsund, receberam cinco vezes a dose recomendada da vacina BioNTech-Pfizer no último domingo (27). Quatro foram hospitalizados para observação depois de desenvolverem sintomas semelhantes aos da gripe.

“Lamento profundamente o incidente. Este caso individual se deve a erros individuais. Espero que todos os afetados não sintam nenhum efeito colateral grave’, disse o chefe distrital, Stefan Kerth, em um comunicado.

O incidente ocorreu depois de alguns distritos alemãs se recusarem a usar vacinas entregues no fim de semana devido à suspeita de que sua refrigeração foi interrompida durante a entrega.

Autoridades da Pomerânia Ocidental-Rúgia destacaram comunicados anteriores da BioNtech segundo os quais doses maiores foram testadas no estudo de estágio inicial sem consequências graves.

A BioNTech apontou para a bula da vacina, que diz que em caso de overdose recomenda-se o monitoramento das funções vitais e possível tratamento sintomático é recomendado.

Bélgica

Em meio ao avanço de uma nova cepa do novo coronavírus que é apontada como 70% mais contagiosa, a Bélgica estuda modificar sua estratégia de vacinação contra a covid-19. O país avalia aplicar a primeira dose da vacina em mais pessoas e deixar a segunda para mais tarde.

“Pedi ao nosso grupo de trabalho responsável pela estratégia de vacinação que estude (a mudança) do ponto de vista médico”, afirmou na segunda-feira (28), o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke, em uma entrevista ao canal VRT.

A alteração do plano é analisada no momento em que a variante do vírus, detectada originalmente na Inglaterra, já se espalha por diversos países europeus como França, Espanha, Suécia, Alemanha, Itália e pela própria Bélgica.

A expectativa é de que a capacidade de produção da vacina da Pfizer/BioNTech aumente com o tempo. Na Bélgica, as primeiras doses da vacina começaram a ser aplicadas nesta segunda, informou a imprensa local.

O plano de imunização vigente prevê aplicar duas doses em idosos em casas de repouso, com um intervalo de 21 dias, num período que pode ser estendido até o final de fevereiro, e iniciar a imunização de profissionais de saúde em março. Em maio seria a vez de pessoas de grupos de risco, como portadores de doenças crônicas e maiores de 65 anos.