Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

iCloud é o serviço de armazenamento em nuvem da Apple. (Foto: Divulgação/Apple)

Enviar fotos e vídeos para a nuvem é uma boa forma de garantir que os arquivos possam ser acessados por diferentes dispositivos com o mesmo ID Apple. É o que acontece ao armazenar algo no serviço de nuvem da Apple.

Ao ativar o recurso Fotos no iCloud – chamado de “Fototeca” em versões antigas do iOS –, suas fotos e vídeos são automaticamente armazenadas na nuvem. A biblioteca poderá ser acessada em qualquer dispositivo que tenha o iCloud configurado com o seu ID Apple.

Como é um serviço de nuvem, as alterações são sincronizadas e também aparecerão nos outros aparelhos. Ao recortar uma foto no celular, ela aparecerá recortada no iPad. Se deletar um item em um, ele será apagado no outro – porém, antes de ser deletado permanentemente, o arquivo ficará na pasta “Apagados” por 30 dias.

Apesar do upload ser automático para o iCloud, o conteúdo não é copiado para o backup do serviço.

Como salvar fotos no iCloud pelo iOS, Mac e Apple TV

Antes de começar, lembre-se que o iCloud precisa estar configurado nos dispositivos em que você pretende usá-lo. Confira também se o seu iPhone, iPad ou iPod Touch está atualizado com a versão mais recente do iOS/iPadOS.

Siga os passos abaixo para ativar o Fotos do iCloud. Depois disso, o upload das fotos para a nuvem será automático – o tempo varia de acordo com o tamanho da biblioteca e velocidade da internet: No iOS (iPhone, iPad ou iPod Touch), acesse “Ajustes” > [Seu nome] > “iCloud” > “Fotos” e selecione a opção “Fotos do iCloud”; No Mac, clique no menu Apple (o ícone de maçã no canto superior esquerdo) e vá em “Preferências do sistema”. Clique em “Opções” e selecione “Fotos do iCloud”; Na Apple TV 4K ou Apple TV HD, acesse “Ajustes” > “Usuários e Contas” > “iCloud” e ative a opção “Fotos do iCloud”.

Você pode ativar a opção “Otimizar Armazenamento” para que o tamanho dos arquivos seja gerenciado automaticamente.

O Fotos do iCloud sempre armazena as fotos e vídeos em tamanho original e alta resolução – ao ligar a otimização, o seu dispositivo terá as versões menores, que ocupam menos espaço, enquanto o Fotos guarda as mais pesadas. Sempre que você quiser a versão original, poderá fazer o download pelo Fotos com o wi-fi ou rede celular.

Salvar fotos no iCloud pelo Windows

Se você estiver usando um PC com Windows, faça o download do iCloud para Windows. Depois, é só seguir este passo a passo no Windows 10: Abra uma janela do Windows Explorer e, no painel “Navegação”, clique em “Fotos do iCloud”; Em outra janela, abra a pasta com as fotos que você deseja enviar para o iCloud; Selecione as fotos que deseja enviar; Arraste-as para a pasta “Fotos do iCloud”.

Você pode ver as fotos e vídeos carregados no site icloud.com e em todos os dispositivos Apple.

