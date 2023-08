Expointer Ovinos abrem a Vitrine da Carne Gaúcha na 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Iniciativa atraiu o público neste primeiro dia de feira. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

Neste sábado (26), o público foi chegando aos poucos e se ajeitando nas arquibancadas do Pavilhão Internacional. O chef Bruno Ivanoff, professor do Senac Gastronomia, já está a postos para preparar um Stinco de Cordeiro Navarin, ou um cozido com carne de cordeiro, como também é apresentado. A médica veterinária Fabiana Rosa de Freitas inicia o comando do programa Vitrine da Carne Gaúcha – Ovinos na 46ª Expointer.

“Não sou a Ana Maria Braga dos Pampas, mas quase”, brinca. O evento, em sua 18ª edição, é uma iniciativa da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), com apoio do Programa Juntos para Competir – uma ação integrada entre a entidade, o Senar-RS e o Sebrae-RS. Durante a semana, ocorrem três receitas diárias, às 11h, às 13h30 e às 16h. A programação termina no próximo sábado (2).

Esse é o segundo ano que Fabiana apresenta o programa pela Farsul. Ela conta que, no início, eram ensinados cortes oriundos de uma desossa de carcaça e hoje é só o preparo dos cortes. “O objetivo é mostrar para os consumidores as vantagens da proteína, onde se encontra, quais os atributos nutricionais das carnes bovina, suína, ovina e, a partir deste ano, de aves também, que estão estreando na Vitrine.”

De acordo com Fabiana, a expectativa é que 2023 supere os anos anteriores em relação à presença de público. “Em 2022, passaram por aqui cerca de duas mil pessoas. Queremos bater esse recorde este ano.”

Pela primeira vez assistindo ao programa, a engenheira química e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciane Ferreira Trierweiler, estava ansiosa. “Já tentei vir em outras edições, mas nunca deu certo. Hoje, consegui me organizar e ainda trouxe meu marido e minha filha de 10 anos”, disse contente. Ela contou que sua família é produtora de ovinos. “Então, quero ter essa experiência de aprender sobre os cortes.”

A vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) e coordenadora da Comissão de Ovinos da Farsul, Elisabeth Amaral Lemos, afirmou que a ação é muito relevante para o setor. “Precisamos valorizar e divulgar, cada vez mais, o consumo da carne ovina, que possui alto valor nutricional e é excelente fonte de proteínas.”

Beth, como é chamada, destacou que a Arco vem ampliando a participação de ovinos na Vitrine e na Expointer. “Nesta feira, são 980 animais inscritos de 15 raças. É uma participação muito grande”, comemora.

O diretor vice-presidente da Farsul, Fábio Avancini Rodrigues, falou que a Vitrine é fundamental porque apresenta o processo das carnes, desde o campo, passando pelo processamento no frigorífico, até a preparação. “Assim, podemos mostrar para o público a importância e a qualidade da carne gaúcha, o que ela tem de bom, e como pode ser preparada.” E salientou a novidade deste ano: o acréscimo das aves no cardápio. “O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo e tem o Rio Grande do Sul como um grande produtor avícola.”

Sobre a Vitrine

A ideia do projeto é conectar todos os elos da cadeia produtiva da carne: do pecuarista ao consumidor. Estreou na Expointer em 2009, com demonstrações de desossa de carcaças e dicas de preparos dos cortes. Desde então percorre feiras, eventos e espaços de debates.

O público aprende sobre a origem dos tradicionais cortes de carne, tipos de subcortes e o preparo de receitas. Também conhece as raças produtoras de carne, através de apresentações realizadas por técnicos das associações de raças produtoras de carnes selecionadas. São trabalhados cortes de bovinos, ovinos e suínos.

A iniciativa também conta com um site onde é possível buscar mais informações sobre os cortes e ter acesso a um e-book de receitas no endereço www.vitrinedacarne/farsul.org.br. A programação completa pode ser conferida neste link.

