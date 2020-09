Magazine Ozzy Osbourne revela ter tentado matar sua esposa enquanto estava sob o efeito de drogas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Ozzy e Sharon são casados desde 1982. (Foto: Getty Images)

O cantor Ozzy Osbourne, de 71 anos, revelou que já chegou a, calmamente, tentar matar sua esposa Sharon Osbourne, de 67, enquanto estava sob o efeito de drogas.

O caso aconteceu em 1989, na Inglaterra, quando o líder do ‘Black Sabbath’ foi preso por ter tentado estrangular sua esposa. A revelação foi feita pelo casal ao documentário ‘The Nine Lives of Ozzy Osbourne’.

Relembrando do dia em que o caso aconteceu, Sharon disse que colocou seus então pequenos três filhos – Aimee, Kelly e Jack – na cama antes de se sentar para ler um livro, quando um irreconhecível Ozzy entrou no quarto.

“Eu não tinha ideia de quem estava sentado do outro lado do sofá, mas não era meu marido. Ele vai a um estágio em que ele tem aquele olhar, as persianas estavam fechadas e eu simplesmente não conseguia falar com ele”, destacou Sharon, segundo o jornal The Sun.

Foi então que o roqueiro fez a ameaça à esposa. “E ele apenas disse: ‘Chegamos a uma decisão de que você tem que morrer’. Ele estava calmo, muito calmo, então de repente ele se lançou sobre mim e simplesmente mergulhou em mim e começou a me enforcar”, completou.

Sharon então precisou chamar a polícia para controlar o marido. “Ele me derrubou no chão em cima de mim e eu estava tateando as coisas na mesa. Senti o botão de pânico e apertei, quando eu soube, os policiais já estavam lá”.

Ozzy confirmou a história e ainda revelou que não sabia o motivo de estar preso na manhã seguinte. “Não é exatamente uma das minhas maiores conquistas. Tudo que lembro é de acordar na prisão e perguntar ao policial: ‘Por que estou aqui?’ E ele disse: ‘Você quer que eu leia sua acusação? John Michael Osbourne, você foi preso por tentativa de homicídio'”.

