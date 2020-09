Magazine “Não tinha excitação sexual”, diz Caetano sobre período em solitária

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Segundo Caetano, uma das fases mais difíceis foi quando ficou preso em regime de solitária, em 1968 Foto: Reprodução

Em entrevista no programa Conversa com Bial, o cantor e compositor Caetano Veloso lembrou detalhes do período em que esteve preso, durante a ditadura militar. Segundo Caetano, uma das fases mais difíceis foi quando ficou preso em regime de solitária, em 1968.

“Eu não chorava e não tinha nenhuma excitação sexual. Mesmo que eu buscasse, era impossível”, revelou Caetano. Segundo o músico, somente após ter sido transferido para outro quartel é que a libido voltou a aparecer.

“No terceiro estágio da prisão, fui transferido para os ‘paraquedistas’, e lá eu ficava sozinho em uma cela que tinha uma cama e um banheiro com chuveiro. Era como se fosse uma suíte. E com esse relativo bem estar, quando a Dedé [Gadelha] me visitava, foi que renasceu o desejo sexual”, disse o cantor baiano de 78 anos.

Na entrevista, Caetano falou sobre o documentário “Narciso em Férias”, que narra a prisão de Caetano pela ditadura militar. O documentário vai representar o Brasil no 77º Festival de Veneza nesta segunda-feira (07).

