Claudia Leitte filma marido dando chocolate para Bela: "Estragando a criança"

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Claudia Leitte e o marido, Marcio Pedreira, protagonizaram vídeos fofos com a filha do casal, Bela, de 1 ano recém-completado

Claudia Leitte e o marido, Marcio Pedreira, protagonizaram vídeos fofos com a filha do casal, Bela, de 1 ano recém-completado – e comemorado em festa intimista na casa da família. A cantora filmou o marido próximo ao armário com a bebê.

“Um lugar encantado… Uma criança que não pode comer chocolate! Quem te deu esse chocolate, criança? Quem te deu esse chocolate, Maria IsaBela Júnia?”, brincou a artista, inventando um apelido para menina. Ao ver o empresário oferecendo o doce, Claudia completou: “Meu Deus do céu! Pai, você deu chocolate para a menina?”.

Em seguida, a dona do hit “Baldinho de Gelo” ofereceu brócolis para a filha, com quem adora combinar looks. “Tome, tome chocolatinho! Coma árvore, filha! Ô que delícia!”, exclamou. Como a bebê estava animada, Marcio logo elogiou o apetite da caçula: “Eu não tenho problema de comida não, eu como é tudo!”. No entanto, segundos depois a bebê cuspiu o vegetal e riu, divertindo os pais. “O que foi? Você ri cuspindo?”, disparou Claudia Leitte.

Na sequência, Marcio apareceu com a bebê no colo, de volta ao armário com doces. “Tu quer qual? Onde é?”, perguntou o pai. Esperta, Bela apontou a mãozinha para o chocolate. “Olha o pai estragando a criança”, legendou Claudia Leitte.

