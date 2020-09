Celebridades Deborah Secco aponta mudança de manequim com dieta de Mayra Cardi: “34 tá largo”

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Atriz explicou que usava manequim 38 e, atualmente, seu jeans tamanho 34 está folgado Foto: Divulgação Atriz explicou que usava manequim 38 e, atualmente, seu jeans tamanho 34 está folgado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Deborah Secco ficou surpresa com a mudança no corpo trazida por dieta no programa de emagrecimento de Mayra Cardi. A atriz aderiu ao “Seca Você” no começo de agosto e aproximadamente um mês já perdeu dois manequins. “Mayra, meu amor! Eu vestia 38 quando começamos o programa. Passei para o 36 e chegamos no 34. E o 34 agora tá largo, Mayra! Queria saber qual é o número abaixo do 34…”, afirmou a global em vídeo no Instagram Stories.

Na postagem, a atriz de “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo, também parabenizou a life coach pelo aniversário de 37 anos – alvo de homenagem do ex-marido Arthur Aguiar. “Que você tenha um ano novo repleto de realizações e alegrias. E obrigada por tudo que você tem feito por mim”, acrescentou Deborah.

Em entrevista recente, Mayra Cardi explicou que Deborah havia optado pela opção personalizada do programa de emagrecimento – já escolhida por outras celebridades como a cantora Lexa. “Agora, ela tem um chef culinário morando na casa dela. Além disso, ela tem semanalmente sessões de coach comigo e acompanhamento com nutricionistas”, indicou. A influenciadora fitness acrescentou: “A Deborah era uma pessoa que gostava muito de comer arroz, feijão e batata frita. E ela veio com uma proposta para se alimentar bem. Porque ela já é uma pessoa magra, mas se alimenta mal. A ideia é dar um bom exemplo para a filha e ter uma vida mais saudável”.

