Magazine Péricles relembra início da carreira solo: “Eu estava apavorado”

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ele relembrou, no entanto, as inseguranças que sentiu quando decidiu deixar o Exaltasamba, em 2012, para seguir só Foto: Reprodução Twiter @fariapericles Ele relembrou, no entanto, as inseguranças que sentiu quando decidiu deixar o Exaltasamba, em 2012, para seguir só. (Foto: Reprodução Twiter @fariapericles) Foto: Reprodução Twiter @fariapericles

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 34 anos de carreira e 8 deles em carreira solo, Péricles já tem uma trajetória sólida no mundo da música. Ele relembrou, no entanto, as inseguranças que sentiu quando decidiu deixar o Exaltasamba, em 2012, para seguir só.

“A gente sempre tem medo do desconhecido. Por isso, às vezes a gente cria uma ideia e se baseia naquilo e é péssimo. No começo, eu confesso que estava apavorado. Era o medo, de ‘será que a gente vai conseguir fazer um trabalho de forma que as pessoas vão gostar? Qual caminho seguir?’. No primeiro show, estava apavoradíssimo. Os dez primeiros minutos foram apavorantes, mas depois me senti muito em casa. Foi muito bacana e o final foi maravilhoso.”, contou.

Segundo o cantor, apesar de ter tido um amadurecimento natural nos oito anos de carreira solo, considera que o fato de ter participado do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, acabou sendo um divisor de águas.

“O Péricles de 2012 tinha dúvidas, inseguranças, mas sempre teve uma relação com o medo de se jogar. Eu tenho medo, mas vou ver o que acontece, sempre foi assim. Eu estava meio sem rumo, e surgiu a Dança dos Famosos. Aquilo foi de importância ímpar. Eu não esqueço. Comecei a dançar muito mais depois da Dança dos Famosos e incorporar isso no meu trabalho”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine