Pabllo Vittar faz registro no banho e famosos comentam: "Molhadinha"

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Cantora compartilhou foto íntima e gerou repercussão na internet

Pabllo Vittar publicou uma foto íntima em suas redes sociais na quinta-feira (05). Nua, Vittar chamou atenção de fãs e famosos com o registro sensual.

“Salvou meu dia”, escreveu o cantor Mateus Carrilho nos comentários da publicação. A funkeira Pocah também brincou dizendo que a cantora estava “molhadinha”. Gracyanne Barbosa e Claudia Leitte também comentaram a foto de Vittar.

Com 480 mil curtidas em poucas horas, Pabllo Vittar recebeu elogios dos internautas, que chamaram o clique de ousado. “Chega de matar a gente” brincou um usuário da rede social.

A maranhense de 26 anos vem conquistando cada vez mais influência internacional. Em outubro do ano passado, Pabllo Vittar foi eleita pela revista Time como uma das líderes da nova geração. A revista norte-americana destaca que a drag queen brasileira é um grande sucesso não apenas no mundo pop, mas também na luta pela igualdade dos direitos LGBTQ+.

No quesito de trabalhos, o hit “Amor de Que” foi um dos mais tocados no carnaval de 2020. A música que faz parte do mais recente álbum de estúdio da artista, o “111”, ganhou diversas versões e ritmos. Artistas como Luísa Sonza, Claudia Leitte e Anitta interpretaram o hit de Vittar.

“Ver a galera abraçando a música é um amor imenso. Estava muito ansiosa para o carnaval. Além de querer usar minhas fantasias, queria levar as músicas novas”, contou.

“Nos pré-carnavais, a galera já estava cantando, gritando e abraçando as músicas. Ontem foi uma emoção inexplicável, com todo mundo cantando ‘Amor de Que’. Cantei umas oitenta vezes, e toda vez que eu cantava parecia que era a primeira vez”.

