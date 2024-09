Política Pablo Marçal baixa a bola ao falar sobre Lula

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Candidato do PRTB à prefeitura de SP adota tom mais moderado ao falar do presidente Lula. (Foto: Reprodução)

O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, disse que, se eleito, está disposto a dialogar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O influenciador adotou tom mais moderado ao falar do petista e afirmou ser “republicano”. “Eu sou brasileiro. Lula, eu torço para que você dê certo e vou te receber na cidade de São Paulo com a maior tranquilidade e vou precisar da sua ajuda para a gente governar”, declarou. Ainda segundo o candidato, ele não está “contra” o presidente e quer que ele “faça as coisas certas”.

Questionado sobre propostas para a cidade, Marçal destacou que pretende sugerir que o Plano Diretor incentive a descentralização de moradias e empresas para viabilizar a criação de empregos nas periferias. “Para isso, preciso verticalizar as periferias. São Paulo se concentrou muito no eixo expandido. A gente precisa inverter esse circuito para o lado de fora, nas divisas.”

Marçal defendeu, ainda, ampliar a Operação Delegada – convênio firmado com o governo do Estado para contratar policiais militares em horário de folga – e incluir a Polícia Civil. Essa ampliação “será de acordo com a disponibilidade de caixa”. A sabatina foi mediada pelo colunista Ricardo Corrêa, com participação do repórter especial Marcelo Godoy.

1) O senhor receberia o presidente [Lula] em São Paulo?

Claro, ele é presidente do Brasil. Eu não estou contra ele, não. Eu luto para que ele faça as coisas certas. Que ele diminua o imposto como o (Jair) Bolsonaro diminuiu. Que ele seja um cara que não gaste tanto dinheiro igual está gastando. Que ele não interfira no Banco Central. Estou a favor. Eu quero que ele dê certo. Eu sou brasileiro. Lula, eu torço para que você dê certo e vou te receber aqui na cidade de São Paulo com muita tranquilidade e vou precisar da sua ajuda aqui para a gente governar.

2) Como vai a relação com Jair Bolsonaro?

Está normal. Depois que passar a eleição, fica tudo bem.

3) Pessoas acham a postura do senhor agressiva.

Com comunista não pode afrouxar. Esperem guerra contra o consórcio comunista, essa tropa de Nunes, Tabatinha, Chataba (Tabata Amaral), comedor de açúcar (Guilherme Boulos) e “dá pena” (José Luiz Datena). Vou tratorar no próximo debate. É meu único tempo de televisão. No meu tempo de televisão ninguém vai mandar no que eu faço.

4) Figuras do PRTB são relacionadas ao PCC…

Meu sonho é que a pessoa possa ter candidatura independente. Esse povo que domina esses partidos, eles são um terror. Mas uma caneta de alguém derruba minha candidatura.

