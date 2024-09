Política O presidente da Câmara dos Deputados vai apoiar a candidatura do deputado Hugo Motta à sua sucessão

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

A entrada de Motta na disputa marca uma reviravolta no cenário político, que provocou racha no Centrão. (Foto: Alex Ferreira/Agência Câmara)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai apoiar a candidatura do deputado Hugo Motta, líder do Republicanos, à sua sucessão. A entrada de Motta na disputa marca uma reviravolta no cenário político, que provocou racha no Centrão.

Pouco depois de Lira ter anunciado para líderes de partidos o apoio a Motta, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado Elmar Nascimento (BA), no Palácio do Planalto. Líder do União Brasil na Câmara, Elmar era o favorito de Lira para ocupar sua cadeira, mas tudo mudou.

Na semana passada, o presidente da Câmara acertou com Lula o nome de Motta como sendo o “candidato da unidade”. Motta entrou no páreo após a desistência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP). Só que, ao contrário do previsto, os outros concorrentes não aceitaram retirar suas candidaturas.

Disposição

Elmar disse a Lula que se mantém na disputa e reafirmou sua disposição de diálogo com o governo. Sua campanha conta com assessoria e propaganda nas redes sociais.

Acompanhado dos ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações), indicados pelo União Brasil, Elmar afirmou a correligionários, depois, que a conversa com o presidente foi positiva. O partido comanda, ainda, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, dirigido por Waldez Góes.

Preterido por Lira, Elmar fez um acordo com Antônio Brito, líder do PSD, que também não abriu mão de concorrer à cadeira do presidente da Câmara. Na segunda-feira, Elmar e Brito jantaram na casa do ministro do Turismo e fecharam uma aliança.

“O que eles conversaram ali foi no sentido de os dois continuarem candidatos. E, lá na frente, aquele que estiver mais viável será apoiado pelo outro, ainda no primeiro turno”, afirmou Sabino. Foi também esse ponto que Elmar destacou para Lula, ontem. O presidente tem dito – e repetiu para o deputado – que não vai interferir na disputa do Congresso.

