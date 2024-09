Geral Pablo Marçal muda rumo de sua campanha para tentar diminuir rejeição entre as mulheres

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

A última pesquisa do Datafolha apontou uma rejeição de 53% entre o público feminino com relação à candidatura de Marçal. (Foto: Reprodução)

O candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, faz ajustes em sua estratégia de campanha para tentar reverter a alta rejeição que acumulou até agora. A última pesquisa do Datafolha apontou uma rejeição de 53% entre o público feminino com relação à candidatura de Marçal. O dado apresenta um aumento de 21% em três semanas.

O tópico foi abordado em sabatina realizada na segunda-feira (23), quando o ex-coach apelou às mulheres “que têm sensibilidade” ao se dirigir diretamente ao público feminino.

“Eu apelo às mulheres que têm sensibilidade, que têm o coração que consegue ver através dos olhos. Olhe para o pai de família, para o esposo, para o filho, para o irmão que eu sou também. Se o Datafolha estiver certo, vamos continuar com a péssima prefeitura do Ricardo Nunes. Se não tiver acertado e vir o ‘Boules’, por exemplo, vamos ter uma catástrofe nessa cidade. Espero que o Datafolha esteja errado”, afirmou o influencer durante debate promovido pela rádio CBN em parceria com os jornais O Globo e o Valor Econômico.

Marçal foi questionado, na sabatina, sobre a frase escrita por sua esposa, Carol Marçal, no livro A verdadeira força da mulher, em que diz que a mulher é substituível na sua habilidade técnica e profissional. Ele saiu em defesa da esposa: “Todo nós somos substituíveis. O Silvio Santos, todo mundo. O SBT não vai acabar porque o Silvio Santos foi embora. Todo mundo é substituível”, comentou.

Outras declarações de cunho machista repercutiram durante a campanha de Marçal. Sua vice-prefeita, Antônia de Jesus, ao apresentar propostas para melhorar a saúde da mulher, associou o bem-estar feminino com afazeres domésticos. Em entrevista ao Diário de Polícia no fim de agosto, ela declarou: “Quando a saúde da mulher está em dia, tudo funciona em casa, porque ela não vai estar cansada, com queixas. E a casa vai estar limpa!”.

Nos últimos dias, o empresário Tallis Gomes, apoiador declarado de Marçal, disse que não se casaria com uma mulher na posição de diretora executiva de uma empresa. “Deus me livre de mulher CEO”, disse Tallis em uma de suas redes sociais. E complementou: “Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina”. Após as declarações, o empresário renunciou aos cargos de CEO e de presidente do conselho da G4 Educação.

Durante a sabatina de segunda-feira, Marçal elogiou a postura de seu apoiador: “Thallis Gomes, parabéns por ter tomado a decisão de colocar uma mulher para dirigir o grupo. Você vai ganhar muito”. E se referiu à nova ocupante do cargo, Patrícia Pimentel, como uma mulher guerreira, “monstruosa na gestão e comunicação”. O apoio entre as mulheres à campanha de Marçal é menos da metade do apoio apresentado entre os homens. As informações são do jornal Correio Braziliense.

