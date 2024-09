Política Pablo Marçal tem alta e hospital divulga boletim

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

De acordo a unidade hospitalar, o candidato teve “traumatismo na região do tórax" Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) teve alta hospitalar do Sírio Libanês, onde estava internado desde ontem, em decorrência da agressão sofrida durante debate da TV Cultura.

De acordo com informações do boletim médico, divulgado pelo hospital nesta segunda-feira (16), Marçal teve um “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito.” O empresário está fazendo uso de uma tipoia, além de tala em uma das mãos.

O hospital também informou que não existem maiores complicações associadas ao traumatismo e que Marçal foi liberado após avaliação das equipes de clínica médica e de ortopedia.

Após a alta, o postulante foi ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito. Em conversa com jornalistas no local, afirmou que não pode respirar fundo por conta da lesão e que, durante a tarde, irá ao ortopedista, mas que pretende manter as outras agendas de campanha que estão marcadas para acontecer ainda hoje.

O candidato também disse que José Luiz Datena (PSDB), quem o agrediu com uma cadeira, “já está perdoado mesmo sem pedir”. “Isso vai do coração de cada um”, afirmou.

