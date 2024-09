Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Partida ocorre às 20h desta segunda-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre

Internacional e Cuiabá entram em campo às 20h desta segunda-feira (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo encerra a 26ª rodada do Brasileirão.

O Inter somou 10 dos últimos 15 pontos no Brasileiro e entrou na briga por vaga na Libertadores. Ocupa a 9ª posição, com 35. O time de Roger Machado busca a terceira vitória consecutiva na competição. No último jogo, o Colorado superou o Fortaleza por 2 a 1 no Beira-Rio.

O Cuiabá, que somou quatro dos últimos seis pontos, busca ampliar a série sem perder para seguir na luta pela permanência na elite. O Dourado está em penúltimo lugar com apenas 22.

Inter – técnico: Roger Machado

Rochet, Borré e Valencia estão de volta da data Fifa. Wesley retorna após cumprir suspensão e aquece a disputa por posição com Bruno Tabata e Alan Patrick. O lateral-direito Aguirre pode estrear no decorrer da partida. Bruno Gomes deve ser mantido improvisado no setor.

Escalação provável: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Bruno Tabata (Wesley); Borré.

Cuiabá – técnico: Bernardo Franco

Walter e Fernando Sobral voltam de suspensão automática. Além da dupla, Isidro Pitta retoma a titularidade no comando do ataque depois de ser baixa para defender a seleção do Paraguai na última Data Fifa. Em contrapartida, o volante Denilson é desfalque pelo acúmulo de cartões amarelos. Em recuperação de uma hérnia de disco, o atacante André Luís segue fora de combate.

Escalação provável: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max e Lucas Fernandes (Fernando Sobral); Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Quarto árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

No Beira-Rio, Inter enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão

