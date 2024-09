Grêmio Missa é celebrada em homenagem aos 121 anos do Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

A celebração aconteceu na Capela Nossa Senhora de Medianeira, na Arena, que estava fechada a quase cinco meses por conta das enchentes Foto: Vini Alves/Grêmio Foto: Vini Alves/Grêmio

No final da manhã deste domingo (15), ocorreu a missa em homenagem ao aniversário do Grêmio. A celebração aconteceu na Capela Nossa Senhora de Medianeira, na Arena, que estava fechada a quase cinco meses por conta das enchentes.

A Cerimônia foi conduzida pelo Padre Fabiano e contou com a presença do presidente do conselho deliberativo Alexandre Bugin e dos vice-presidentes do conselho de administração Eduardo Magrisso, José Carlos Duarte e Gustavo Bolognesi. Também estiveram presentes diretores, executivos e torcedores.

