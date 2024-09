Brasil Governo federal prepara medida provisória para abrir crédito extra de R$ 500 milhões para combate a incêndios

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Proposta atende à autorização do ministro Flávio Dino para liberar recursos fora do arcabouço fiscal para conter queimadas, sem impacto nas metas fiscais Foto: CBM/GO (Foto: CBM/GO) Foto: CBM/GO

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal prepara uma medida provisória para abrir crédito extraordinário de pelo menos R$ 500 milhões para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. A expectativa é de que o texto seja publicado ainda nesta segunda-feira (16), em Diário Oficial da União extra.

A proposta foi debatida nesta manhã em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com ministros e auxiliares, além de parlamentares e representantes do Ibama e do ICMBio. Os valores podem ultrapassar o montante inicial.

A medida atende à autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino para liberar recursos fora do arcabouço fiscal para combate às queimadas, sem impacto nas metas fiscais. O parecer foi publicado no domingo (15).

Levantamento da AGU (Advocacia-Geral da União) aponta que 85% dos focos de incêndio estão na Amazônia e no Pantanal, áreas afetadas pela seca que atinge 58% do território nacional.

“Não podemos negar o máximo e efetivo socorro sob a justificativa de uma regra contábil”, afirmou Dino. A ação se assemelha à MP que destinou R$ 12,2 bilhões ao Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que devastaram a região.

O ministro também suspendeu o intervalo para recontratação de brigadistas, permitindo a contratação imediata para combater incêndios florestais. Em julho, o governo havia reduzido o período de recontratação de dois anos para três meses, mas Dino considerou esse prazo “ineficiente”.

Dino determinou ainda o uso do Funapol (Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal) para combater crimes ambientais na região.

2024-09-16