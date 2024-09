Inter No Beira-Rio, Inter encara o Cuiabá pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

O Colorado tem 35 pontos em 23 partidas. Foto: Divulgação/Inter O Colorado tem 35 pontos em 23 partidas. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Nesta segunda-feira (16), a partir das 20h (de Brasília), Inter e Cuiabá fecham a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vão se encarar no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado tem 35 pontos em 23 partidas. São nove vitórias, oito empates e seis derrotas — um aproveitamento de pontos de 50%. Com os jogos atrasados, a equipe ainda tem possibilidade de dar um salto na tabela.

O Cuiabá, por outro lado, está brigando contra o rebaixamento. Até aqui, foram apenas 22 pontos somados em 24 partidas, um aproveitamento de 30%. O Dourado tem cinco vitórias, sete empates e 12 derrotas. No primeiro turno, os times se enfrentaram na Arena Pantanal, no dia 1º de junho, pela sétima rodada. O clube gaúcho levou a melhor e venceu por 1 a 0.

O Inter terá as voltas de Rochet, Borré e Enner Valencia que estavam com suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Além deles, Wesley, que cumpriu suspensão, também está liberado. Quem fica fora dessa vez é Romulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Já o Cuiabá não vai contar com Denilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. André Luís, com hérnia de disco, também deve seguir fora. O técnico Bernardo Franco, porém, terá os retornos de Isidro Pitta, que estava com a seleção paraguaia, e Walter e Fernando Sobral, que voltam de suspensão.

