Futebol Pachuca vence Al-Ahly nos pênaltis e enfrenta o Real Madrid na final da Copa Intercontinental

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Na disputa de pênaltis, os mexicanos superaram os egípcios e vão enfrentar o Real Madrid na final Foto: Reprodução/FIFA Na disputa de pênaltis, os mexicanos superaram os egípcios e vão enfrentar o Real Madrid na final. (Foto: Reprodução/FIFA) Foto: Reprodução/FIFA

Após derrotar o Botafogo, o Pachuca (MEX) venceu o Al-Ahly (EGI) nos pênaltis por 6 a 5 e enfrentará o Real Madrid (ESP) na final da Copa Intercontinental. Neste sábado (14), no Estádio 974, em Doha, no Catar, os mexicanos conseguiram virar a disputa de penais para vencer depois de um 0 a 0 no tempo normal e prorrogação.

Resumo do jogo

Os 45 minutos iniciais foram de muita disputa e pouca inspiração por parte das duas equipes. Mesmo assim, o Al-Ahly foi quem mais criou oportunidades de gol. No entanto, as investidas da equipe egípcia acabaram nas mãos de Carlos Moreno, goleiro do Pachuca, que evitou o gol da equipe adversária.

Na segunda etapa, a equipe mexicana tentou se lançar mais ao ataque, mas tinha dificuldades de avançar por conta da marcação firme imposta pelo Al-Ahly . No entanto, ao longo do tempo, o Pachuca conseguiu criar mais chances, obrigando o goleiro El Shenawy fizesse boas defesas. Apesar das investidas, a partida terminou sem gols e a disputa foi para a prorrogação.

No tempo complementar, o panorama se manteve e as equipes não conseguiram alterar o placar durante a primeira etapa. O mesmo ocorreu na segundo tempo e a disputa foi para os pênaltis.

A partida foi para as penalidades máximas após um duelo sem grandes claras para ambos os lados, refletindo com muita proximidade o que apontava o placar da partida. Nos pênaltis, o Pachuca perdeu as duas primeiras cobranças, mas os egípcios desperdiçaram as duas últimas. Depois, já nos pênaltis eliminatórias, o Pachuca foi perfeito. Contudo, Khaled Abdelfattah, do Al-Ahly , chutou no travessão, o que classificou o Pachuca.

Antes, Salomón Rondón, depois de defesa de Mohamed El Shenawy, e Borja Bastón, que chutou por cima do gol, perderam para os Tuzos. Pelo Al-Ahly , Mahmoud Kahraba bateu para defesa de Carlos Moreno, enquanto Omar Kamal Abdelwahed finalizou para fora.

A final do Intercontinental será às 14h (de Brasília) de quarta-feira (18). A bola vai rolar entre Real e no Estádio Lusail, em Lusail, no Catar. O Real entrou diretamente na final do Intercontinental, pelo novo formato do Mundial.

Assim, o Pachuca, que eliminou o Botafogo na competição e que foi uma vez semifinalista (2017), vai tentar seu primeiro Mundial. Mas o Real Madrid vai atrás do nono caneco, já que venceu em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. O Al-Ahly, que caiu na semifinal em 2023 tentava chegar na sua primeira final.

– Ficha técnica

– Pachuca: Carlos Moreno, Luis Rodríguez, Gustavo Cabral, Micolta e Bryan González; Pedraza (Gil), Montiel, Arturo González (Deossa), Idrissi e Bautista (Mena); Rondón. Técnico: Guillermo Almada.

– Al-Ahly: El-Shenawy, Kamal , Rabia, Yasser Ibrahim e Attiyat Allah (Abdel Fatah); Attia, Tawfik (El Soulia), Ashour e El Shahat (Afsha); Taher (Perci Tau) e Abou Ali (Kahraba). Técnico: Marcel Koller.

– Arbitragem: Alireza Faghan (IRA), Anton Shchetinin, Ashley Beecham (AUS) e Khamis Al Marri (QAT).

