De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição, o paciente, de 53 anos, foi socorrido pela equipe de enfermagem da emergência, mas não resistiu

A polícia investiga a morte de um paciente que estava internado no Hospital Conceição, no bairro Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre. Ele caiu de uma janela do terceiro andar do prédio na manhã de domingo (27). A Polícia Civil trabalha com as hipóteses de suicídio ou queda acidental.

De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição, o paciente, de 53 anos, foi socorrido pela equipe da emergência, mas não resistiu. A área foi isolada, e tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil foram acionadas.

