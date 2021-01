Brasil Pacientes do Amazonas com coronavírus são transferidos para outros Estados

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Pacientes são transportados em aviões da Força Aérea Brasileira Foto: Divulgação/FAB Pacientes são transferidos em aviões da Força Aérea Brasileira. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

Os 235 pacientes de Manaus (AM) com coronavírus que serão transferidos para hospitais de outros Estados começaram a ser levados em voos da FAB (Força Aérea Brasileira) na manhã desta sexta-feira (15).

O Ministério da Defesa informou que há voos programados nesta sexta para Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Hospitais de Goiás, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal também deverão receber pacientes.

As transferências ocorrem em meio ao colapso do sistema de saúde amazonense, após recorde das internações por Covid-19 e com uma nova variante do coronavírus circulando no Estado.

Hospitais do Amazonas ficaram sem oxigênio. Na quinta-feira (14), foram registradas cenas de médicos transportando cilindros de oxigênio nos próprios carros para instituições de saúde e familiares tentando comprar o insumo. Cemitérios estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas para abrigar os corpos.

De acordo com o Ministério da Saúde, as transferências dos pacientes de Manaus ocorrerão em duas aeronaves da FAB e já estão garantidos, de imediato, 149 leitos: 40 em São Luís (MA), 30 em Teresina (PI), 15 em João Pessoa (PB), dez em Natal (RN), 20 em Goiânia (GO), quatro em Fortaleza (CE), dez em Recife (PE) e 20 no Distrito Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil