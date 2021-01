Porto Alegre Retomada em Porto Alegre a iluminação no traçado da Edvaldo Pereira Paiva próximo ao trecho 3 da orla

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Iluminação estava interrompida desde março de 2020 em função de falta de capacidade da rede elétrica. Foto: Giulian Serafim/PMPA Iluminação estava interrompida desde março de 2020 em função de falta de capacidade da rede elétrica. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Na noite de quinta-feira (14), foi retomada em Porto Alegre a iluminação em dez postes do traçado da av. Edvaldo Pereira Paiva, em frente ao trecho 3 da Orla do Guaíba. A iluminação estava interrompida desde março de 2020 em função de falta de capacidade da rede elétrica, que vem sendo utilizada na execução das obras.

Em vistoria ao canteiro de obras da revitalização no último dia 7, o prefeito Sebastião Melo cobrou uma solução para a demanda, que a iluminação fosse retomada o mais rápido possível. O secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, garantiu que no prazo máximo de dez dias o problema estaria resolvido.

A solução encontrada foi a complementação da capacidade através de dois pontos de energia, um na rua Nestor Ludwig (próxima ao Beiro- Rio) e outro na av. Ipiranga. “Desta forma, garantimos, mesmo que de forma paliativa, que o traçado volte a contar com a iluminação dos postes, trazendo maior segurança a quem por ali trafega”, afirmou Mendes Ribeiro, ressaltando que, até abril, será instalada no local uma subestação de energia, a solução definitiva para a demanda.

Parque Marinha do Brasil

A IPSul deu início nesta semana à reinstalação de lâmpadas e luminárias do Parque Marinha do Brasil. A concessionária é responsável pelo sistema de iluminação pública de Porto Alegre até 2040, em regime de PPP (Parceria Público-Privada). Nos últimos anos, o Parque Marinha foi alvo de dezenas de atos de vandalismo. Luminárias, cabos e lâmpadas foram alguns dos itens furtados por criminosos, o que afetou diretamente a iluminação pública do local.

As intervenções no parque foram divididas em três etapas. A primeira, que está em andamento, é a de manutenção das luminárias existentes, que contemplou também a rede subterrânea de uma das subestações do parque. A ação já permitiu iluminar as quadras poliesportivas e a pista de skate. A segunda etapa será a reposição das luminárias dos postes mais altos. Já a terceira contempla a modernização, que é a substituição das lâmpadas atuais pelas de tecnologia LED.

Segundo o diretor executivo da concessionária, Guido Oliveira, a iluminação interna vai priorizar locais estratégicos, para melhorar a visibilidade e, consequentemente, a segurança. “Estamos em execução da primeira etapa e o resultado nas áreas esportivas já pode ser observado. Até o fim de fevereiro, vamos concluir a segunda etapa. Com mais iluminação, o parque recebe mais visitantes, o que ajuda a inibir a ação de vândalos e bandidos”.

A etapa de modernização, quando serão instaladas as luminárias de LED, deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2021. Nos próximos dias serão mais 116 pontos que passarão por manutenção (etapa 1) e outros 108 pontos que serão reinstalados (etapa 2). No total, o Parque Marinha possui mais de 500 pontos luminosos, contando o entorno e postes internos.

“Um Parque Marinha mais iluminado não traz somente mais beleza, traz também mais segurança para todos os frequentadores do local, que buscam os espaços para o lazer, prática esportiva e convivência com familiares e amigos. Esta sensação de segurança tornará a região ainda mais aprazível e qualificada, colocando em prática uma das principais metas estabelecidas pelo prefeito Sebastião Melo, de devolver à cidade de Porto Alegre a qualidade que a população merece”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Filipe Garcia.

