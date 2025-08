Colunistas Pacote para apoio à reconstrução de Eldorado do Sul anunciado ontem, prevê R $ 237 milhões

Por Flavio Pereira | 5 de agosto de 2025

Secretário da Habitação e Regularização Fundiária, deputado federal Carlos Gomes ao lado do governador Eduardo Leite, anunciou ontem em Eldorado do Sul a construção de 480 moradias. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Antes de embarcar para São Paulo ontem, o governador Eduardo Leite anunciou em Eldorado do Sul, investimentos de R$ 237 milhões para reconstrução da cidade. As medidas integram o Plano Rio Grande:

– Proteção contra cheias Assinado o contrato para atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra cheias de Eldorado, com investimento de R$ 3,75 milhões via Funrigs.

– Limpeza e prevenção R$ 6 milhões para hidrojateamento de 155 mil metros de redes de drenagem, para evitar alagamentos.

– Moradia R$ 225,6 milhões para a compra de terreno, instalação de casas temporárias e construção de mais de 800 casas para famílias que foram afetadas.

– Novo Hospital R$ 1,65 milhão para elaboração de projeto de um novo hospital municipal, com 65 leitos, 5 pavimentos para Eldorado, Guaíba, Barra do Ribeiro e região, e um repasse de R$ 480 mil para contratar 4 novas equipes de atenção em saúde primária.

Secretário da habitação, deputado Carlos Gomes: “previsão é entregar moradias ainda este ano”.

O Secretário da Habitação e Regularização Fundiária, deputado federal Carlos Gomes saudou o pacote de medidas anunciadas pelo governo para a reconstrução de Eldorado do Sul. Carlos Gomes disse ao colunista que o ato foi “um marco na história da habitação do estado” destacando que assinou ontem, ao lado do governador Eduardo Leite,a primeira aquisição do Estado da escritura pública de um loteamento urbanizado de 72,9 mil metros quadrados em Eldorado do Sul para a construção de até 480 casas para famílias atingidas pelas enchentes do ano passado. O secretário fêz um anúncio otimista:

– Nossa previsão é de que as primeiras unidades sejam entregues ainda esse ano”, afirmou.

Sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A prisão domiciliar com restrição a visitas, decretada ontem pelo ministro do STD, Alexandre de Moraes contra o ex-presidente da Republica Jair Bolsonaro, recebeu alguns comentários:

– Deputado Luciano Zucco (PL), líder da oposição:

“Não somos mais uma democracia: Nenhuma democracia tem políticos presos por crime de opinião, pessoas condenadas por participar de uma manifestação, e um ex-presidente em prisão domiciliar, com tornezeleira eletrônica, por usar as redes sociais.”

– Presidente do PL, Valdemar Costa Neto:

“Estou inconformado. O que mais posso dizer?.

– Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) líder do partido na Câmara:

“Hoje a história registrou: acabou a democracia no Brasil. Eleição sem Bolsonaro é golpe — afirmou, classificando a prisão como “sem julgamento e sem defesa”.

– Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do país em 2022, também criticou a justificativa para a prisão:

“Corrupção? Rachadinha? Não. Seus filhos postaram conteúdo dele nas redes sociais”— escreveu em suas redes sociais, referindo-se ao suposto descumprimento das medidas cautelares.

Cidade da Advocacia é o maior evento jurídico gratuito do Sul do Brasil

Começa hoje a Cidade da Advocacia 2025 , o maior evento jurídico gratuito do Sul do Brasil. Marcada para os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de agosto, a Cidade da Advocacia 2025 será realizada, pelo quarto ano consecutivo, no Cais Embarcadero, na região central de Porto Alegre. Com atrações focadas em inovação, empreendedorismo e tecnologia, a Ordem gaúcha e a Caixa de Assistência dos Advogados do RS projetaram uma programação ainda maior, com diversos painelistas, debatedores e muito networking abordando os temais mais atuais do Direito.

Aeroporto Salgado Filho lidera movimento de passageiros na região Sul registra 2,1 milhões de passageiros em junho

A propósito do movimento de passageiros nos aeroportos da Região Sul, esta coluna recebeu do gabinete do Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a seguinte nota:

“Mais de 2,1 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos da Região Sul no mês de junho, um aumento de 36,5% em comparação com o mesmo período de 2024, quando o total registrado foi de cerca de 1,5 milhão. Os números fazem parte do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e demonstram a retomada da aviação regional, especialmente após a recuperação das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho (SBPA), em Porto Alegre (RS), que teve suas atividades interrompidas em maio de 2024 devido às enchentes.

Porto Alegre liderou o movimento regional, com mais de 600 mil passageiros, o que representa 28,53% do total de viajantes da Região Sul. Na sequência, São José dos Pinhais (PR) respondeu por 23,66%, Florianópolis (SC) por 15,98%, Navegantes (SC) por 8,39% e Foz do Iguaçu (PR) por 7,82% de participação.

Para o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o desempenho demonstra a importância da aviação para o desenvolvimento regional. “O avanço expressivo da aviação na Região Sul, especialmente com a plena retomada do Salgado Filho, demonstra o papel fundamental do setor ao conectar pessoas, impulsionar o turismo local e gerar emprego e renda para a região”, destacou.”

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-08-05