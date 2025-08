Colunistas Fogo no mesão

Por Leandro Mazzini | 5 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O clima estava bom numa reunião do conselho do Instituto Combustível Legal (ICL) há dias quando alguém chegou ateando fogo na gasolina. Diante de representantes das três maiores distribuidoras do Brasil, o consultor Mauri Viana revelou que, mesmo de férias, o diretor do ICL Carlos Faccio, figura central na entidade, teria recebido uma ligação de um integrante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Do outro lado da linha, o servidor detalhou, passo a passo, medidas que o órgão adotaria contra um desafeto declarado do Instituto. Foi um silêncio constrangedor à mesa. Mas depois, entre portas, uma correria só. Ninguém ali queria ser testemunha de um eventual crime e todos começaram a consultar o compliance de suas empresas e seus advogados diante das revelações. Estaria vindo aí uma perseguição pessoal, de alguém usando a Fazenda do Estado paulista, a algum concorrente do Instituto Combustível Legal? A conferir.

Armas & cobre

As subestações da Eletrobras em São Luís e Presidente Dutra, no Maranhão, foram alvos de ataques de ladrões armados nos últimos 10 dias. Os criminosos estavam em busca de fios de cobre e alumínio. O ataque na Dutra, o mais grave, chegou a provocar queda de energia em 30 municípios da região, segundo servidores da empresa. O fato de não haver mais vigilantes armados está contribuindo para os roubos e furtos

Cadê a verba?

Uma encrenca há semanas no gabinete do deputado federal Max Lemos (PDT-RJ). Ele teria demitido metade do gabinete que cuida das emendas parlamentares, porque um assessor teria destinado parte da verba do ano, sem avisar, para um hospital do Rio – em detrimento de outras duas entidades às quais o político atenderia. Houve gritaria e quase vias de fato na sala. Procurado, o gabinete ainda não se manifestou.

É muito lixo

Criticado pelo reajuste de 50% na taxa do lixo, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, não consegue explicar a renovação, sem licitação, do contrato com a Battre por mais 20 anos (!), ao custo de R$ 2 bilhões. O contrato original venceu em 2019 e foi prorrogado por aditivos. A prefeitura alega vantagem na renovação. Reis elevou a taxa de coleta (que fica com outras empresas) em 50% ao assumir a gestão.

Ele sabe demais

Mike Benz, o ex-funcionário da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) – tido como braço da CIA em vários países – participará de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara (CREDN) por vídeo, por questões de segurança. Espera-se que vá falar da suposta ingerência norte-americana nas eleições brasileiras, o que a turma da direita adooooora.

Brasil x Israel

É provável que a CREDN vote amanhã Moção de Repúdio ao Governo brasileiro por retirar o País da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. A decisão, tomada por Celso Amorim, assessor internacional do presidente Lula da Silva, pegou muito mal inclusive junto aos Governos críticos de Israel. O Brasil está na contramão das maiores potências do mundo.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

