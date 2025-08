Cláudio Humberto Prisão tenta esconder vaza-toga 2, afirma Nikolas

Por Cláudio Humberto | 5 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na noite desta segunda-feira (4) que a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o objetivo de “cortina de fumaça” para reduzir os impactos da divulgação da parte 2 do relatório da Vaza-Toga, com revelações inéditas sobre os métodos do ministro do STF Alexandre de Moraes contra a oposição ao governo Lula (PT), como a criação de uma força-tarefa secreta para incriminar bolsonaristas.

‘Certidões produzidas’

O relatório “Arquivos do 8 de Janeiro” aponta que um grupo secreto no WhatsApp produziu “certidões de inteligência” para incriminar pessoas.

Pedido de prisão

O deputado mineiro, que ligou para Bolsonaro enquanto discursava na Avenida Paulista, voltou a pedir ontem a prisão de Moraes.

Cobrança pública

Nikolas cobrou atitude dos presidentes da Câmara e do Senado e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): “cadê vocês?”

Jornalismo investigativo

A Vaza-Toga 2 é uma investigação de David Ágape, Eli Vieira e Alex Gutentag e divulgada pelo jornalista americano Michael Shellenberger.

Morde-assopra: Motta irá segurar anistia e cassação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), não deve andar com o pedido de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Desde que foi eleito para comandar a Câmara, Motta se equilibra em duas canoas e, para não desagradar apenas governistas, o projeto que anistia presos pelo 8 de janeiro de 2023 também não deve andar. No caso do “zero três”, há ainda o temor de ser alvejado pela severa Lei Global Magnitsky.

Com a barriga

Com Eduardo, Motta deve deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido só em 2026, com a contagem das faltas do deputado.

Na pressão

A ordem no PL, direto de Valdemar Costa Neto, é, com a retomada dos trabalhos, pressionar por uma resposta após ação contra Bolsonaro.

Ofensiva

Além da anistia, a oposição quer votar o fim do foro privilegiado, que só precisa ser pautado para votação no plenário.

Apelo à segurança

O jornalista David Ágape, um dos autores da corajosa investigação do escândalo da Vaza Toga 2, admitiu em vídeo que está arriscando tudo: “Minha segurança e da minha família está nas mãos de vocês”.

Isso não pode

Carlos Portinho (PL-RJ) reagiu à “Lava-Toga 2”, que mostra a atuação enviesada de juízes do TSE no 8/jan: “o problema do juiz ser juiz e ao mesmo tempo vítima e persecutor é justamente esse, não pode”.

O Real sou eu

Lula voltou a defender a “desdolarização” no domingo, mesmo diante da crise com os EUA, que já impôs 50% de tarifas ao Brasil, e reiterou a bobagem: “eu (sic) não preciso ficar subordinado ao dólar”.

Novo presidente

Tem mudança no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente Aloysio Corrêa da Veiga se aposenta em 1º de outubro. Vieira de Mello Filho foi eleito ontem para comandar o TST pelos próximos dois anos.

Sem utilidade

Ainda sem mostrar qualquer utilidade, o “conselhão” de Lula se reúne nesta terça (5) no Itamaraty. A pauta é o tarifaço e a Cop30, com tudo para ser um vexame mundial. O petista deve participar da reunião.

O crime de Bolsonaro

Ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro, segundo a própria decisão: porque o ex-presidente, que apareceu em imagens, “produziu conteúdo para publicação em redes sociais de filhos e apoiadores”. Ah, bom.

Disputa é dura

Argentinos conhecem a agressividade do Brasil no comércio de carne bovina. Em maio, venderam 16% de 1 milhão de toneladas vendidas a China e Brasil 46%, Um anos antes eram 26% e 42%, respectivamente.

No atraso

Não que fosse mudar alguma coisa, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), só foi informado da tornozeleira em Marcos do Val (Pode-ES), colocada por volta das 7h, horas depois, às 11h.

Pergunta no código

Qual o artigo da lei que pune o crime de figurar em imagem de terceiros?

Poder sem pudor

Só japonês dá jeito

O ex-presidente Jânio Quadros não botava muita fé na força de trabalho dos agricultores brasileiros. Certa vez, num encontro com o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, promovido no Rio pelo amigo Augusto Marzagão, ele interrompeu assim o discurso do interlocutor sobre a “reforma agrária ideal”: “⁠… e o Instituto de Imigração proporcionaria a cada beneficiado uma família de japoneses para trabalhar!!

Cláudio Humberto

@diariodopoder

