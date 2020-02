Notas Mundo Pacto “histórico” entre EUA e Taliban será assinado em breve

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O vice-líder do Taliban disse que em breve o grupo assinará um acordo com os EUA para reduzir a violência durante 7 dias, acrescentando que os comandantes militantes estão “totalmente comprometidos” em cumprir o pacto “histórico”. “Que hoje estejamos no limiar de um acordo de paz com os EUA não é um marco qualquer”, escreveu Sirajuddin Haqqani em artigo no New York Times.

