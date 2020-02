Notas Mundo Irã prepara eleição vista como teste para o establishment

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O período oficial de campanha para a eleição parlamentar do Irã terminou nesta quinta-feira, um dia antes da votação vista como um teste da popularidade do establishment clerical. Esta é a primeira eleição iraniana desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou seu país de um acordo nuclear com Teerã em 2018 e reativou sanções punitivas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário