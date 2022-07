Educação “Pacto pela Educação” quer conectar poder público e empresas a iniciativas da área

14 de julho de 2022

Lançado em 31 de maio, o movimento já recebeu 156 propostas de projeto.

Mais um passo foi dado na trajetória do Pacto pela Educação, movimento que quer colocar a educação como prioridade no Rio Grande do Sul, transformando o estado em uma referência na área no cenário nacional e internacional. Na tarde desta quinta-feira (14), membros do Pacto, autoridades e integrantes de coletivos e organizações voltadas à educação se reuniram na sede do Ministério Público para a oficialização do projeto e a definição das próximas ações.

Lançado em 31 de maio de 2022, o Pacto pela Educação já recebeu 156 propostas de iniciativas e a inscrição de 315 voluntários. O principal propósito é reunir esforços que estão dispersos, mas precisam ser conectados, com o objetivo de construir uma educação que forme para a cidadania e capacite para o mercado de trabalho. “Queremos inspirar e potencializar novas iniciativas dentro de uma lógica de inclusão, diversidade e equidade, em prol da melhoria da qualidade da educação”, afirma Jorge Audy, superintendente de Inovação da PUCRS e membro do Pacto.

O intuito é impactar principalmente crianças e adolescentes da rede pública. “Trazer o poder público e representantes do setor privado para dentro da vivência das escolas públicas, especialmente das periferias, deve ser o maior foco do projeto. Fazer com que todos que vivem geograficamente próximos, mas em realidades sociais tão distintas, se conectem”, explica Henrique Medeiros, representante do Centro de Educação Ambiental (CEA). E completa: “Até porque, hoje, o nosso jovem não está sendo preparado para desenvolver seu potencial intelectual, e sim para ser uma simples semente de manobra”.

A primeira sede do movimento será na Unisinos Porto Alegre. Agora, após as definições dos eixos do Pacto e do modelo de governança que será adotado, as próximas fases incluem a criação do Conselho e a seleção das iniciativas. O grupo estará recebendo sugestões de ações e indicações para o Conselho até o dia 15 de agosto pelo e-mail contato@pactopelaeducacao.org.

