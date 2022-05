Geral Padre investigado por atropelar suspeito de furtar igreja não comparece a depoimento na delegacia

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Carro usado pelo padre no atropelamento foi apreendido em Santa Cruz do Rio Pardo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O padre Gustavo Trindade dos Santos, investigado por tentativa de homicídio após o atropelamento, no último dia 7, de um homem flagrado por câmeras furtando uma igreja em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), não compareceu ao depoimento para o qual estava intimado na tarde desta quinta-feira (19).

O depoimento deveria ter sido prestado às 15h, na sede do Departamento Especializada de Investigações Criminais, na capital paulista, para onde o padre está mudando seu endereço para o convento Santo Alberto Magno, no bairro de Perdizes.

O advogado César Augusto Moreira, que defende o religioso, confirmou que ele não se apresentou para ser ouvido e disse ainda que provavelmente seu cliente não dará nenhum depoimento nessa fase de inquérito, reservando-se para a fase processual.

Se o padre tivesse sido ouvido, o depoimento seria encaminhado por carta precatória para a delegacia da Polícia Civil em Santa Cruz do Rio Pardo. O padre já teve dois pedidos de prisão negados pela Justiça.

Após ser atropelado, Ângelo Marcos dos Santos Nogueira, de 40 anos foi internado na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo em estado grave, e precisou ser transferido para Ourinhos (SP). Além dos diversos ferimentos sofridos ao ser atropelado, ele contraiu uma infecção hospitalar, segundo sua advogada. Nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Ourinhos informou que a vítima seguia internada na UTI da unidade em estado grave, porém estável.

Após prensar o suspeito do furto contra a vitrine de uma loja de tintas, o padre retorna à via e sai em disparada do local. Nas imagens, é possível ver parte da lateral dianteira do carro danificada. As informações são do portal de notícias G1.

