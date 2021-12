Rio Grande do Sul Pagamento do IPVA com desconto máximo pode ser feito até quinta-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Devem pagar o IPVA todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003 Foto: Agência Brasil Devem pagar o IPVA todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Pagar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2022 até quinta-feira (30) gera mais economia aos contribuintes gaúchos, pois há um desconto de 10% e não incorre a variação da UPF (Unidade de Padrão Fiscal) – que pelos índices inflacionários também deve ficar em 10% –, havendo uma redução potencial de 20% no tributo.

O desconto é maior para os proprietários de veículos com direito aos benefícios do Bom Motorista, podendo chegar a uma redução de até 15%, e do Bom Cidadão, com desconto de até 5%. Se o contribuinte tiver direito a todos os descontos máximos, a redução pode ser de até 34,63% sobre o valor total do IPVA.

Caso opte pelo parcelamento em seis vezes, o valor será dividido sem juros, e o proprietário pode ainda contar com os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 10%, 6% e 3%, respectivamente

A taxa de licenciamento e multas podem ser pagas separadamente do IPVA. O valor do imposto, multas e pendências dos veículos podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo do tributo (IPVA RS), disponível gratuitamente nas lojas App Store e Google Play.

Devem pagar o IPVA todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. O tributo pode ser quitado no Banrisul, Sicredi e Banco do Brasil – este último somente para clientes. Também há a opção de pagamento via Pix.

