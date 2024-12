Economia Pagamentos do INSS de dezembro começam nesta sexta

A ordem é sempre respeitada pelo último número de benefício e a renda recebida pelo beneficiário.

No último mês do ano, os gastos dos brasileiros aumentam devido às festividades e todos aguardam ansiosos o recebimento de seus salários. Os pagamentos para os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) iniciam nesta sexta-feira (20) e seguem até o dia 8 de janeiro, com pausas nos feriados de Natal e Confraternização Universal.

A ordem é sempre respeitada pelo último número de benefício e a renda recebida pelo beneficiário. Neste mês, não haverá o adicional de abono natalino, pois houve a antecipação nos meses de abril e maio e, em novembro, receberam em parcela única aqueles que começaram a ser beneficiários após o início da antecipação.

O benefício do INSS e de quem recebe BPC/Loas começará a ser pago no dia 20, sexta-feira. Em seguida, vou repassar as datas para que você possa se programar com base no seu último número de benefício. O número de benefício pode ser verificado na carta de concessão e pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Para quem recebe um salário mínimo, seguem as datas: Final de benefício 1: 20/12; final de benefício 2: 23/12; final de benefício 3: 26/12; final de benefício 4: 27/12; final de benefício 5: 30/12; final de benefício 6: 02/01; final de benefício 7: 03/01; final de benefício 8: 06/01; final de benefício 9: 07/01; final de benefício 0: 08/01.

Para quem recebe mais de um salário mínimo: Finais de benefício 1 e 6: 02/01; finais de benefício 2 e 7: 03/01; finais de benefício 3 e 8: 06/01; finais de benefício 4 e 9: 07/01; finais de benefício 5 e 0: 08/01.

Os beneficiários de BPC/Loas podem consultar as mesmas datas de pagamento de quem recebe um salário mínimo do INSS. Inclusive, o valor do salário mínimo também terá reajuste no mês de janeiro e o valor agora deve seguir os índices de inflação e PIB.

Agências

Neste fim de ano, as agências da Previdência Social (APS) não vão funcionar na próxima quarta-feira (25), feriado de Natal, e no dia 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal. Nos demais dias da semana, inclusive nos dias 24 e 31 de dezembro, as agências atenderão até as 14h, ou até o horário habitual de atendimento se for anterior a esse.

– Central 135 – O atendimento eletrônico funciona 24h, todos os dias. Já o atendimento humano não será realizado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, mas funcionará nos dias 24 e 31 de dezembro, das 7h às 18h. O atendimento normal da Central Telefônica 135 é das 7h às 22h, de segunda a sábado. Além de obter informações, é possível fazer solicitações de benefícios e serviços pelo telefone 135.

– Meu INSS – A qualquer momento, o segurado pode fazer suas solicitações por meio do aplicativo Meu INSS para celular ou do site gov.br/meuinss. Alguns exemplos são requerimentos de benefícios, solicitações em geral e emissão de documentos e extratos. A maior parte dos serviços podem ser realizados no Meu INSS sem a necessidade de ir a uma unidade do Instituto. As informações são do jornal O Dia e do governo federal.

