Pai de Giovanna Ewbank posa com os três netos, Zyan, Títi e Bless: "Significado da vida"

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

"Não tenho palavras pra descrever o meu sentimento por saber que meu pai, que sempre foi o meu grande herói, hoje também é o super-herói dos meus filhos", declarou a apresentadora Foto: Reprodução/Instagram "Não tenho palavras pra descrever o meu sentimento por saber que meu pai, que sempre foi o meu grande herói, hoje também é o super-herói dos meus filhos", declarou a apresentadora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Roberto Baldacconi, pai de Giovanna Ewbank, fez uma bela foto com os três netos, Zyan, de 5 meses, Títi, de 7 anos, e Bless, de 5, no rancho que a família está construindo em na região do Paraíba do Sul, no interior do Rio. “Esse é o significado da vida”, escreveu Roberto, ao postar o clique no Instagram na manhã deste domingo (13).

Giovanna compartilhou o clique do pai em sua rede social. “Ai, meu coração. Vocês não têm ideia do amor que sinto por essa imagem… não tenho palavras pra descrever o meu sentimento por saber que meu pai, que sempre foi o meu grande herói, hoje também é o super-herói dos meus filhos…o Supernonno! Obrigada, Deus! Minha família é tudo pra mim! Obrigada papito por ser tão inspirador, eu te amo”, declarou ela.

No último dia 8 de dezembro, Giovanna e o marido, Bruno Gagliasso, celebraram os cinco meses de vida do caçula, Zyan. A apresentadora mostrou em seus stories do Instagram a decoração da festa, com tema fazendinha. “Meu Deus, cinco meses de Zyan! E é claro que a gente tinha que fazer da fazendinha”, disse ela, mostrando os detalhes da decoração e a primogênita, Titi, encantada.

