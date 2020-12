Esporte Belle Silva sobre carreira de influenciadora: “Vivi muito tempo na sombra do Thiago”

14 de dezembro de 2020

Foto: Heber Barros/Divulgação

Morando em Londres há poucos meses, Belle Silva passa por algumas mudanças em sua vida: Tanto a adaptação no novo país como a chegada diária de muitos novos fãs em seu perfil no Instagram.

Atualmente com quase 400 mil seguidores, a influencer pontua a satisfação em alcançar seu espaço na internet como profissional, se distanciando da posição de “mulher de jogador de futebol” – ela é casada com Thiago Silva, que atua pelo Chelsea, na Inglaterra.

“Tenho orgulho de falar, porque essa diferença realmente está acontecendo agora. De mulher de jogador para a Belle, em si. Isso tem sido bem legal. Mas essa coisa de ser influenciadora… eu ainda não tenho essa realidade. Vira e mexe recebo mensagens de pessoas falando ‘comprei porque você falou’, ‘usei porque você indicou’. Eu fico: ‘uau, eu influencio mesmo’, e penso: ‘que pessoa maluca, né gente? Fazendo o que eu falei, o que eu fiz’ [risos]. Às vezes, faço umas doideiras. Mas aos poucos vai caindo a ficha. As pessoas estão sendo influenciadas, então vou e me solto. Mas depois eu sumo, porque fico com vergonha”, disse.

Belle contou, inclusive, que apesar de ter um perfil divertido no Instagram, se considera uma pessoa tímida e que ainda não sabe lidar com assédio. “Me matar é falar que me segue quando me encontra pessoalmente. Eu morro de vergonha. Dia desses uma menina veio fazer uma entrevista de trabalho. Ela não sabia que era eu e quando me viu, disse: ‘Não acredito! Belle Silva, eu te sigo’. Eu falei: Caraca, socorro! Mas é muito legal, isso. Como tudo isso começou de um modo tão inocente, profissionalizar isso é muito bom”.

Com o crescimento exponencial nas redes sociais e seu trabalho começando a se solidificar como influencer, Belle mostra a sua satisfação quando fala do sucesso que vem alcançando aos poucos. “Fiquei muito tempo na sombra do Thiago, vivendo a vida dele. Eu ter as minhas coisas para me preocupar… isso é muito bom”.

