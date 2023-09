Geral Pai de médica assassinada relata frieza de genro ao dar notícia da morte: “Ele ligou dizendo que havia acontecido uma coisa chata”

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, foi encontrada morta em um quarto de hotel em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. (Foto: Reprodução)

O pai da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, assassinada em um quarto de hotel, em Colatina (ES), contou durante o Programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, como recebeu a notícia da morte da filha. Foi o genro de Samir Sagih El-Aouar, Fuvio Luziano Serafim, principal suspeito do crime, que deu a informação.

A médica de 39 anos morava em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, mas estava hospedada no local com o marido, que é ex-prefeito da cidade mineira Catuji. No quarto ao lado, também estava hospedado o motorista do casal. Os dois homens foram presos em flagrante por feminicídio e homicídio, respectivamente.

“Ele, o Fuvio, me ligou pela manhã, às 10 horas. Minha filha já estava morta, desde à noite, e ele me ligou pela manhã dizendo que havia acontecido uma coisa chata. Eu perguntei o que era e ele falou ‘a Juliana está em óbito aqui’. Mas numa tranquilidade, eu quase enlouqueci! Comecei a chorar. Em seguida ele falou: chamei o Samu […]. Minha mulher logo acionou a polícia. A polícia chegou e ela já estava em óbito há muitas horas, toda machucada”, disse o pai.

Ainda de acordo com Samir, o filho de 17 anos também conversou com Fuvio logo em seguida e o marido teria debochado do que tinha ocorrido.

“Ele disse pro meu filho o seguinte: ‘ela nem aguentou nem o tranco da noite, riu e desligou o telefone’. Olha a frieza, olha a forma como ele falou com meu filho.”

O pai da médica Juliana Ruas El-Aouar, também é médico e deu detalhes dos ferimentos encontrados no corpo da filha. Disse que ela teve o crânio fraturada em duas partes, lesões no estômago, no baço e várias escoriações. Disse ainda que havia furos provocados por seringa, possivelmente usada para injetar morfina na vítima, segundo Samir.

“À noite, [ele] bateu tanto nela que quebrou o crânio dela em dois lugares, ele massacrou o estômago dela, que foi retirado pelo IML para fazer o exame. [Ele] asfixiou mecanicamente minha filha. Ela era uma pessoa de 50 kg de peso, franzina, bonita. Ele, corpulento, arrebentou a minha filha a noite toda. Foi batendo até matar. Imagina o pavor da minha filha, gritando, os vizinhos de quarto escutaram, reclamaram e ninguém foi lá para poder tentar abrir a porta, conversar com ele. Talvez fosse a chance de salvar minha filha”, lamentou Samir.

Por nota, o advogado da família de Juliana informou que a Justiça de Colatina negou a liberdade provisória ao ex-prefeito de Catuji, principal suspeito do homicídio, no quarto 362 de um hotel de Colatina.

Ainda explicou que, em sua decisão, o juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga, decretou a prisão preventiva de Fuvio Luziano Serafim, marido e principal suspeito da morte de Juliana e do motorista e suspeito de coautoria, Robson Gonçalves dos Santos.

O advogado criminalista Síderson do Espírito Santo Vitorino, contratado pela família da médica, disse que está em contato com a delegacia de homicídios de Colatina e que está ajudando no fornecimento de todas as informações quanto à vida do casal.

O titular da delegacia de Homicídios de Colatina, Deverly Pereira Júnior, disse que está levantando informações para a investigação da morte de Juliana.

“Vamos coletar as imagens do hotel, começar a analisar, receber os laudos cadavéricos, do local, faremos exames de luminol para ver outras marcas de sangue em outras partes do quarto, entrevistar outras pessoas”, disse o delegado. As informações são do portal de notícias G1.

