Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Denúncia de crime ambiental interditou obra na casa de Neymar em Mangaratiba (RJ) Foto: Reprodução/Instagram Denúncia de crime ambiental interditou obra na casa de Neymar em Mangaratiba (RJ). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do craque do PSG, recebeu voz de prisão e depois foi liberado e nesta quinta-feira (22), durante um bate-boca com a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba (RJ), Shayenne Barreto.

A ação se deu após denúncias baseadas em postagens de redes sociais, que mostravam uma grande obra sendo feita, segundo a secretaria sem autorização ambiental, na propriedade do jogador.

Infrações encontradas:

– captação de água para lago artificial;

– terraplanagem;

– escavação;

– movimentação de pedras e rochas sem autorização;

– aplicação de areia de praia sem autorização ambiental;

– captação de água de rio sem autorização;

O caso aconteceu em uma ação de fiscalização que interditou uma obra na propriedade de Neymar. Quando foi informado que seria autuado administrativamente e que a obra ficaria embargada até que ele apresentasse todas as licenças necessárias para a intervenção, Neymar Santos ficou alterado e questionou se não poderia usar a casa.

Os agentes de fiscalização responderam que poderia usar a casa, exceto a parte em que está sendo feita a obra do lago artificial (interditada após denúncia de que houve desmatamento, a quebra de rochas e o desvio de um rio).

Após, o pai de Neymar respondeu em tom áspero questionamentos da equipe de fiscalização e acabou recebendo voz de prisão por parte da secretária.

“Que prender o quê? Eu estou dentro da minha casa, você está maluca? Você não tem nem autorização para entrar aqui dentro”, disse.

Amigos do empresário intervieram e pediram que ele se acalmasse enquanto falavam com as autoridades.

“Ele precisa agir com educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, ele precisa se aquietar”, diz a secretária.

Minutos depois, após conversarem, a secretária libera Neymar, que estava acompanhado de um policial.

“Vou liberar o senhor, espero que, da próxima vez, o senhor seja um pouco mais educado porque a gente está aqui cumprindo com o nosso trabalho, eu cheguei com toda a educação. Mas, por ora, o senhor está liberado. A gente vai cumprir os atos e vamos buscar regularizar esse empreendimento”, diz a secretária.

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, a voz de prisão foi dada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão.

“Entretanto, considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria de Neymar Santos, ele foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo”, diz a nota.

Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba informou ainda que a fiscalização foi feita por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio.

Multa de R$ 5 milhões

De acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de “multa que, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões”.

2023-06-22