Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Para os especialistas, entraves burocráticos ainda impedem a modernização do setor. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

De um lado, profissionais criando startups voltadas ao agronegócio e desenvolvendo aplicativos e drones para facilitar o trabalho dos produtores rurais. De outro, diversos entraves burocráticos e legais que acabam atrasando os avanços no setor. Essa será uma das temáticas do Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, iniciativa da Rede Pampa em parceria com o Banrisul.

Um dos debatedores do evento será o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz. Segundo ele, é importante abordar os potenciais da agropecuária gaúcha, sem esquecer dos desafios que se fazem presentes.

“Estamos em um processo de incentivo à maior produção no inverno, à diversificação de grãos no verão e ao aumento da criação de proteína animal, tanto para demanda interna quanto externa. Ao mesmo tempo que podemos contar com a mais alta tecnologia para o setor, também temos muito papel para preencher e licenças para pedir. Queremos a inovação, mas ainda há obstáculos”, avalia o economista.

O Fórum acontece no dia 1º de setembro, às 14h30, na Casa da Rede Pampa na Expointer, e será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

