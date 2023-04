Geral Pais da jovem brasileira que caiu de prédio na Argentina acreditam que ela foi empurrada

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Emmily Rodrigues morreu em Buenos Aires após cair do sexto andar de um prédio. (Foto: Reprodução)

Os pais de Emmily Rodrigues Santos Gomes, a jovem brasileira que perdeu a vida há três semanas ao cair do sexto andar de um prédio no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, na Argentina, estão convencidos de que sua filha foi assassinada.

O advogado Arístides Da Silva Gomes e sua esposa Catia Celine Rodrigues Santos realizaram um ato em frente à embaixada brasileira pedindo justiça e esclarecimentos sobre a morte de sua filha.

“Temos absoluta certeza de que ela jamais cometeria suicídio. Era uma menina alegre, feliz, com sonhos e um objetivo de vida. Não faz sentido”, disse Gomes, em diálogo com o Telefé Notícias.

Sobre a soltura do único suspeito detido, o empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, o pai de Emmily disse: “Acho que ainda faltam muitas perícias. Idealmente, eles deveriam mantê-lo preso.”

Por sua vez, o homem negou que a filha tivesse contato com drogas, afirmando que Emmily “nunca usou drogas”.

Com faixas e cartazes que exigiam “Justiça para Emmily” ou que apontavam contra algumas das testemunhas que estavam com a vítima na noite do ocorrido, um grupo de pessoas próximas a Emmily também pediu que o caso fosse investigado e exigiu a intervenção do autoridades diplomáticas na causa.

Por decisão do juiz Martín Del Viso, Sáenz Valiente foi liberado por falta de mérito. Ele estava preso há vinte dias no Anexo 4 Bis da Guarda Municipal, no bairro de Barracas.

Sáenz Valiente foi acusado de “feminicídio, facilitação de entorpecentes e posse ilegal de armas” (pela apreensão de uma espingarda em sua casa sem os devidos documentos), mas o juiz Del Viso entendeu que os elementos coletados não são suficientes para incriminá-lo.

“Os autos incorporados ao caso até o momento não nos permitiram chegar ao estado de certeza necessário para a expedição de mandado, sendo necessário aprofundar a investigação para apurar o que realmente aconteceu dentro do 6º andar. do edifício localizado na Calle Libertad 1542”, escreveu o juiz em sua resolução.

Na noite do dia 29 de março, Emmily foi jantar no restaurante Gardiner da Costanera Norte com a amiga Juliana Magalhães Mourão e de lá foi para o bar Isabel de Palermo onde conheceu outra amiga, Dafne Gutiérrez Santana.

Às 3h21 da manhã do dia 30, os três foram na caminhonete de Emmily ao apartamento de Sáenz Valiente, no sexto andar do prédio da rua Libertad, 1542, onde estava uma quarta mulher, Lía Figueroa Alves, amiga do acusado.

Após uma madrugada de excessos com a ingestão de álcool, maconha, cocaína e “tuci”, Rodrigues sofreu um suposto surto psicótico e às 9h18 acabou caindo de uma janela para o pátio interno do bloco pulmão do prédio, e no apartamento estavam apenas Sáenz e Juliana. As informações são do portal de notícias Terra.

