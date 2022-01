Brasil “País está preparado para pressão no sistema de saúde”, disse o ministro Marcelo Queiroga

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Queiroga comentou ainda que é necessário avançar com a imunização. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Queiroga comentou ainda que é necessário avançar com a imunização. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (26), que o País está preparado para um aumento da pressão no sistema de saúde provocada pelo avanço da variante Ômicron do coronavírus.

“Houve épocas em que tivemos 4 mil óbitos por dia, o maior número de mortes que tivemos nesse período, e nós fortalecemos o nosso SUS (Sistema Único de Saúde) desde a atenção primária até as nossas unidades de terapia intensiva”, disse Queiroga. O ministro apontou que o País tem mais de 42 mil leitos de UTI.

“Nós já sabemos o que devemos fazer, a nossa estrutura foi fortalecida. Por exemplo, com o oxigênio que houve crise no passado, [hoje] os nossos hospitais estão mais fortalecidos”, revelou.

Queiroga comentou ainda que é necessário avançar com a imunização. “É fundamental seguirmos com a nossa campanha de vacinação. O Brasil já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina para sua população e é fundamental que aumentemos a cobertura da segunda dose”, reforçou o Marcelo Queiroga.

O ministério da Saúde disse que, com o avanço do Ômicron da Covid-19, o País deve esperar com atenção e manter as medidas de precaução. “Precisamos acelerar a campanha de vacinação para que consigamos em um curto espaço de tempo superar essa onda da Ômicron e ter esperança de sair desse cenário pandêmico”, destacou Queiroga.

