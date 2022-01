Política Morre Elmo de Araújo Camões, ex-presidente do Banco Central brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Camões atuou na autoridade monetária entre 1988 e 1989, no governo do então presidente José Sarney. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação Camões atuou na autoridade monetária entre 1988 e 1989, no governo do então presidente José Sarney. (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação) Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação

Elmo de Araújo Camões, ex-presidente do BC (Banco Central), morreu nesta quarta-feira (26) aos 94 anos. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares. Camões atuou na autoridade monetária entre 1988 e 1989, no governo do então presidente José Sarney.

Em nota, ao Banco Central disse que Camões marcou “sua gestão pelo empenho incansável no aumento da eficiência do sistema financeiro nacional e trabalhou com afinco na busca de soluções para o, então, grave problema do endividamento externo brasileiro”.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Camões também integrou o Banco Société Générale Brasil e o antigo Banespa, como primeiro gerente em Nova York (EUA) e depois diretor internacional.

“Na presidência do Banco Central, entre outras marcas, instituiu os Bancos Múltiplos, modernizando o sistema bancário brasileiro”, destacou a federação, em nota.

