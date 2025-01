Economia País registra terceira pior saída de dólares da história

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O número perde apenas para os anos de 2019 e 2020 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O número perde apenas para os anos de 2019 e 2020. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil fechou o ano de 2024 com uma saída líquida total de US$ 18,014 bilhões do País, segundo informou o Banco Central (BC) na tarde desta quarta-feira (8). Segundo os dados, esse é o terceiro pior desempenho da série histórica iniciada pela autoridade monetária em 2008.

O número perde apenas para os anos de 2019 e 2020, este último, ano de pandemia, quando o Brasil enfrentou uma saída de dólares ainda mais significativa, de US$ 44,768 bilhões e US$ 27,923 bilhões, respectivamente.

A maior parte desse saldo negativo foi impulsionada pelo fluxo financeiro, que em 2024 registrou uma saída recorde de US$ 87,214 bilhões – maior em 17 anos. O fluxo financeiro inclui operações como investimentos em ações, títulos públicos, empréstimos e financiamentos externos, e foi impulsionado tanto por fatores internos, como incertezas econômicas e políticas, quanto por fatores externos, como o aumento da atratividade de mercados desenvolvidos.

Por outro lado, o fluxo comercial em 2024 teve um desempenho mais positivo, registrando uma entrada de US$ 69,2 bilhões. Esse valor foi impulsionado principalmente pelas exportações brasileiras, que ajudaram a atenuar parcialmente a forte saída de dólares registrada no fluxo financeiro.

Apesar do saldo negativo no total do fluxo cambial, a conta comercial apresentou um resultado que contribuiu para a balança de pagamentos do país, sinalizando que as transações internacionais de bens e serviços ainda têm um papel relevante na economia brasileira, embora insuficiente para compensar a fuga de capitais.

Cotação

O dólar fechou a quarta-feira perto da estabilidade ante o real, ainda que no exterior o cenário fosse de aversão a ativos de risco após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reavivar o medo das tarifas de importação.

A moeda avançou, em linha com os ganhos nos mercados globais, à medida que os investidores reagiam a novas notícias sobre os planos tarifários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a dados sólidos da maior economia do mundo.

Trump está considerando declarar emergência econômica nacional no país como uma forma de fornecer justificativa legal para a imposição de uma grande quantidade de tarifas de importação sobre aliados e adversários, informou a CNN nesta quarta.

Em um dia de agenda esvaziada no Brasil, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,08%, aos 6,1106 reais. Na terça-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,14%, a 6,1056 reais. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e InfoMoney.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pais-registra-terceira-pior-saida-de-dolares-da-historia/

País registra terceira pior saída de dólares da história

2025-01-08