Grêmio Grêmio vence e se classifica antecipadamente para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O tricolor gaúcho chegou a duas vitórias em duas partidas da competição. Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA O tricolor gaúcho chegou a duas vitórias em duas partidas da competição. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está garantido na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior 2025. Na tarde desta quarta-feira (8), atuando no estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP), o Tricolor bateu o Porto Vitória (ES) pelo placar de 1 a 0. O gol foi anotado na etapa inicial por Hiago.

O Tricolor entrou em campo sabendo que uma vitória garantiria classificação para a segunda fase da Copinha. Logo tratou de propor jogo e buscar o campo ofensivo. Nathan, Alysson e Gabriel Mec tiveram boas oportunidades de abrir o marcador antes dos 10 minutos obrigando o goleiro adversário a trabalhar desde os primeiros instantes.

Aos 13, o gol que deu a classificação antecipada ao grupo treinado por Fabiano Daitx. Viery fez longo lançamento para o comando de ataque. A zaga se atrapalhou e deixou a bola quicar. Hiago ganhou na velocidade para tomar a frente, adiantar a bola de cabeça e, já dentro da área, soltar um chute forte de canhota para vencer o goleiro e colocar o Grêmio em vantagem.

O tricolor gaúcho chegou a duas vitórias em duas partidas e com seis pontos somados está na liderança isolada do Grupo 21. Já classificado para a segunda fase, no sábado (11), fecha a fase inicial para buscar a liderança diante do time local, o Atlético Guaratinguetá (SP), às 13h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-vence-e-se-classifica-antecipadamente-para-a-proxima-fase-da-copa-sao-paulo-de-futebol-junior/

Grêmio vence e se classifica antecipadamente para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

2025-01-08