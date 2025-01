Grêmio Grêmio inicia os trabalhos de pré-temporada sem Villasanti

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os atletas foram submetidos a uma bateria de testes e avaliações médicas no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Os atletas foram submetidos a uma bateria de testes e avaliações médicas no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O elenco gremista deu início à pré-temporada nesta quarta-feira (8). Os atletas foram submetidos a uma bateria de testes e avaliações médicas no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, em Porto Alegre. As ausências no plantel ficaram por conta do volante Vilasanti e do goleiro Adriel.

O meio-campista está com conjuntivite e foi liberado pelo departamento médico. O paraguaio será reavaliado nesta quinta-feira (9). Já o arqueiro alegou uma indisposição e também será monitorado. Os dois atletas vivem situações distintas no grupo. O volante é considerado um dos pilares da equipe para a temporada. Emprestado ao Bahia, Adriel retorna para brigar por um espaço no time titular.

O coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance Rafael Barleze comentou o retorno do grupo aos trabalhos.

“Toda a construção de um departamento de saúde e performance vai ganhando corpo ao longo dos anos. Cada temporada que passa conseguimos implementar mais processos obtendo rotinas melhores e fazendo com que os jogadores tenham aderência a tudo que a gente vem propondo a eles. Nosso objetivo é fazer com que os atletas tenham mais dias de treinamento em campo, que estejam aptos para atuar. Quanto mais tempo eles tiverem à disposição do treinador, do preparador físico, maiores serão as evoluções físicas, técnicas e táticas”, explicou Barleze.

Nesta quinta, o Grêmio trabalhará em dois turnos com os atletas iniciando as atividades de campo. Às 9h está marcada a reapresentação oficial com a presença da direção, integrantes da comissão técnica e conselheiros. A estreia gremista Campeonato Gaúcho está marcada para o dia 22, diante do Brasil, em Pelotas, às 22h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-inicia-os-trabalhos-de-pre-temporada-sem-villasanti/

Grêmio inicia os trabalhos de pré-temporada sem Villasanti

2025-01-08